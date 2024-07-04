4 июля — день Алисы в Стране чудес, влюбленных и отдыха от праздников

До конца года остается 180 дней. А значит, наступило 4 июля. Какой праздник приходится на этот день? Почему стоит избегать ссор со второй половинкой? И при чем тут Льюис Кэрролл? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашей статье.

© Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес»

Праздники 4 июля 2024 года

4 июля — праздник для тех, кому надоело отдыхать и веселиться. Ведь на эту дату приходится День отдыха от праздников. Сегодня отыскать истоки шутливого мероприятия уже невозможно. По распространенной версии, День отдыха от праздников отмечают по всему миру. А зародился он в Великобритании — с легкой руки ивент-менеджеров, или попросту организаторов праздников. Те так хотели освободиться от шквала работы, что придумали необычный повод для выходного.

Впрочем, отдохнуть от праздников 4 июля 2024 года все же не выйдет. С 2015 года по всему свету справляют День Алисы в Стране чудес. 4 июля 1862 года Чарльз Доджсон, он же Льюис Кэрролл, рассказал детям филолога Генри Лидделла сказку о девочке, провалившейся в кроличью нору. Среди его слушательниц была и Алиса Лидделл — прототип Алисы, вскоре полюбившейся читателям со всего света. Именно она уговорила Кэрролла опубликовать придуманную им сказку. Так в печать вышла «Алиса в Стране чудес» — одна из самых популярных сказок в мире.

Говоря о том, какой праздник приходится на 4 июля 2024 года, стоит сказать и о национальных торжествах:

в США отмечают День независимости;

для жителей Руанды и Северных Марианских Островов это День освобождения;

норвежцы празднуют День рождения королевы Сони;

в Лесото справляют День семьи.

Ульянов день — праздник 4 июля в России

В России 4 июля — праздник Ульянов день. Христиане вспоминают мученика Иулиана Тарсийского. Его жизнь пришлась на годы правления императора Диоклетиана, на время гонений на христиан. Иулиану только исполнилось 18 лет, когда язычники схватили его и целый год подвергали пыткам, чтобы тот отказался от христианства. Однако Иулиан остался верен своим убеждениям, и в конце концов его приговорили к смерти. Мощи мученика считаются чудотворными.

В народе праздник 4 июля проводили за сбором липовых цветов. Они использовались как лекарственное средство. И действительно, липовый цвет обладает множеством полезных свойств: от жаропонижающего и мочегонного до успокаивающего и косметического. Поэтому он издавна используется в народной медицине.

С липами связано немало поверий:

тот, кто срубил липу, непременно потеряется в лесу;

если растущая рядом с домом липа зачахла, кто-то из домочадцев захворает;

липа — хороший оберег от сглаза.

А еще 4 июля считается Днем влюбленных. В народе вспоминают легенду о пастухе Ульяне, разлученном со своей избранницей Ульяной. Выйдя в поле, пастух долго звал любимую, но та слишком залюбовалась речным течением и не отозвалась. Придя в себя, Ульяна побежала на луг, где обещала увидеться с возлюбленным. А Ульян тем временем направился к реке. Пути Ульяны и Ульяна разошлись, и влюбленные так и не встретились.

© 4 июля — Ульянов день

Приметы на 4 июля: что можно и нельзя делать

4 июля 2024 года стоит уделить особое внимание второй половинке. Не нужно поддаваться эмоциям и начинать распри. В противном случае конфликт может затянуться, и отношения разладятся. Магические ритуалы, связанные с любовью, тоже лучше не проводить. Исключение — отвороты. Чтобы избавиться от навязчивого поклонника, якобы достаточно сжечь клочок бумаги с его именем, а пепел развеять.

Если же говорить про традиции, то праздник 4 июля в России принято проводить:

в кругу семьи (особенно рекомендуется устроить совместную вылазку на природу);

за сбором липовых цветов и изготовлением лечебных отваров;

за садовыми и полевыми работами — считается, что урожай будет хорошим.

Этот день в истории: какие события произошли 4 июля

Мы выяснили, какой праздник приходится на 4 июля. Теперь обратимся к истории и приведем несколько любопытных фактов об этой дате. На нее пришлись следующие яркие события:

1054 — в созвездии Тельца образовалась Крабовидная туманность;

1819 — русские военные шлюпы «Восток» и «Мирный» вышли в плавание — им предстояло открыть Антарктиду;

1832 — в Петербурге основан старейший русский зоологический музей (сегодня — Зоологический музей РАН);

1865 — впервые издана сказка «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла;

1876 — в США открылась первая в истории выставка электротехники;

1920 — начал работать Первый Государственный театр для детей (сегодня — МТЮЗ), основанный Натальей Сац, первой женщиной — оперным режиссером;

1946 — Кенигсберг стал называться Калининградом.

Кто из знаменитостей родился 4 июля

4 июля появились на свет многие ученые, военные, люди искусства и спортсмены. В их числе:

Луис Барт Майер (1884–1957) — сооснователь голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer; Татьяна Еремеева (1913–2012) — актриса, народная артистка; Алла Латынина (р.1940) — литературовед, критик, журналистка; Дмитрий Назаров (р.1957) — актер, телеведущий; Хорас Грант (р.1965) — баскетболист, многократный чемпион НБА; Полина Богусевич (р. 2003) — певица, победительница Детского Евровидения — 2017.

Именины 4 июля

Напоследок скажем еще пару слов о праздниках 4 июля 2024 года. Согласно святцам, именинниками стали:

Анастасия;

Василиса;

Алексей;

Максим;

Никита;

Федор;

Юлий;

Иван;

Терентий;

Георгий.

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 4 июля 2024 года. Самое время собраться в кругу любимых людей, приготовить липовый отвар или ополаскиватель для волос и прочитать детям сказку.