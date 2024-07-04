Зачем владелица отеля нюхала полотенца

Отдохнувшая в Сочи Dasha T. рассказала, как провела отпуск с мужем на море, а также про хозяйку отеля, которая нюхала их полотенца. Заселение в гостевой дом стало настоящим испытанием для пары. По данным «Тонкостей туризма», приключения туристов начались еще в аэропорту, когда они опоздали на самолет.

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Из странностей отеля еще отмечу то, что владелица нюхала полотенца, сомневаясь, что мы их нормально просушиваем... В остальном все было хорошо, — сказала женщина.

По ее словам, номер был не готов, несмотря на то, что пара предупредила о прибытии на день позже. Путешественникам хотелось принять душ и полежать «звездой» на кровати. Гостям предложили помыться и переодеться во владениях сына хозяйки отеля. Лишь спустя час-два их заселили в более комфортный, чем ожидалось, номер.

Такая ситуация сложилась в связи с поздним прибытием туристов на море. Они полетели другим рейсом, из-за чего достигли пункта назначения на день позднее, чем ожидалось. В этой связи женщина выразила недоумение по поводу номера, который не подготовили к приезду.

Оказалось, что пара приехала вовремя в аэропорт. Пассажиры прошли регистрацию на рейс, но не услышали объявления о посадке. В итоге туристам пришлось купить другие билеты и вылететь в 22:00 вместо 14:00 с пересадкой в Москве вместо прямого рейса.