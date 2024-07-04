Ученые раскрыли секрет необыкновенного долголетия акул

Британские ученые обследовали гренландских акул, чтобы раскрыть причину их необыкновенного долголетия. Этот вид (Somniosus microcephalus) считается самым долгоживущим позвоночным в мире. Ожидаемая продолжительность жизни оценивается в 270 лет, а отдельные особи могут доживать и до 500 лет.

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Долгое время считалось, что секрет заключается в холодной среде, в которой живут акулы. Ученые из Манчестерского университета в Великобритании провели новое исследование. Они провели ферментный анализ сохранившихся образцов мышечной ткани гренландских акул.

Ученые с помощью спектрофотометра измерили метаболическую активность ферментов, учитывая возраст акулы и температуру окружающей среды. Результаты показали, что метаболизм этих рыб не замедлялся с возрастом, как у других позвоночных. Возможно, это и позволяло им прожить сотни лет.

По словам экспертов, с возрастом у большинства животных снижается активность одних ферментов и повышается активность других. Эти процессы считаются частью естественного старения.

«Тот факт, что мы не наблюдаем этого у гренландских акул, говорит о том, что у них нет этого традиционного признака старения», – отметили авторы научной работы.



Исследование также показало, что активность ферментов была выше в теплой среде. Это свидетельствует о том, что мышечный метаболизм не адаптирован к полярным условиям, иначе разница в активности, связанная с температурами, была бы меньше.

Ученые намерены провести дальнейшие исследования, чтобы понять, как гренландские акулы могут отреагировать на меняющийся климат планеты. Также они планируют провести анализ других типов их тканей, сообщает сайт Манчестерского университета.

Ранее ученые исследовали десятки видов рептилий и амфибий, чтобы раскрыть секреты долголетия. Оказалось, что черепахи, крокодилы и саламандры стареют медленнее.