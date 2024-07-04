Как советский композитор Лев Книппер должен был ликвидировать Гитлера

В СССР Льва Книппера знали как автора популярной песни «Полюшко-поле». Однако Книппер был не только композитором, но и диверсантом. Вместе со своей сестрой, актрисой Ольгой Чеховой, он должен был ликвидировать Гитлера.

Жизненный путь композитора

Лев Константинович Книппер родился в 1898 году в семье инженера-путейца. Кроме сына, у супругов Книппер подрастали две дочери, Ада и Ольга. Последняя впоследствии стала актрисой, более известной под фамилией Чехова. Сам же Лев Константинович решил посвятить свою жизнь военному делу. Правда, во время Гражданской войны он сражался на стороне белых, в результате чего в 1920 году покинул Советскую Россию вместе с остатками армии руководителя Белого движения Петра Врангеля.

Однако спустя 2 года Лев Книппер вернулся на родину. В СССР он сделал неплохую карьеру. Лев Константинович стал знаменитым композитором. Книппер работал в театре, дирижировал оркестром и занимал должность заместителя председателя Союза композиторов. Мало того, бывший белогвардеец вел пропагандистскую работу в Красной армии.

Ликвидация Гитлера

Дело в том, что Лев Книппер по возвращении в Советский Союз стал агентом ГПУ и выполнял различные задания. Есть сведения о том, что именно он завербовал и свою сестру, Ольгу Чехову. Привлекательная Чехова в годы Великой Отечественной войны оказала неоценимую помощь родине, так как была вхожа к Йозефу Геббельсу, Иоахиму фон Риббентропу и даже к Адольфу Гитлеру. Нацисты не стеснялись вести секретные разговоры при милой хохотушке.

Самого же Льва Книппера, если верить биографу Федору Раззакову, автору книги «Пуля для Зои Федоровой, или КГБ снимает кино», планировалось оставить в оккупированной Москве. Он должен был сыграть роль бургомистра столицы, а Ольге Чеховой доверялось заманить представителей высшего командования Германии и Адольфа Гитлера в квартиру, в стенах которой были заложены боеприпасы. Книпперу было велено взорвать фюрера, при этом пожертвовав собственной жизнью.

Послевоенные годы

Но, как известно, эта операция не состоялась. Лев Книппер остался жив и благополучно пережил войну. А вот Ольга Чехова была арестована. Правда, вскоре ее отпустили и вернули в Германию, где она и скончалась в 1980 году. Книппер и Чехова больше не виделись и даже не переписывались. Возможно, это было связано с их диверсионной деятельностью. Впрочем, многие догадывались, чем занимался Книппер, который, как вспоминал его сын Владимир, вдруг появлялся в трескучие морозы загорелый.

В «Краткой российской энциклопедии» В. М. Карева указано, что Лев Книппер стал автором многих опер и балетов, изучал музыку союзных республик. Свое 75-летие Лев Константинович встретил за рабочим столом, на котором, как всегда, были груды исписанной нотной бумаги. Именно в этом возрасте композитору суждено было покинуть этот мир. Книппер, скончавшийся на 6 лет раньше своей сестры, упокоился на Новодевичьем кладбище.