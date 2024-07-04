День любви, семьи и верности: как появился праздник и при чем тут Петр и Феврония

День семьи, любви и верности — довольно молодой праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии. Их считают покровителями брака в русской православной традиции. Об истории любви муромского князя и крестьянки и о традициях Дня семьи, любви и верности — в материале «Газеты.Ru».

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Когда отмечают День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности ежегодно отмечают в России 8 июля. Официально он учрежден указом президента в 2022 году, однако праздновать его начали еще в 2008-м. Первым городом, где отметили праздник, стал Муром во Владимирской области — родина благоверных Петра и Февронии Муромских.

Дату для праздника выбрали не случайно — она связана с главными героями события. А точнее с датой их смерти (25 июня по старому стилю, 8 июля — по новому).

Выходным этот праздник не является. В 2024 году День любви, семьи и верности выпадает на понедельник.

История святых Петра и Февроии

День семьи, любви и верности появился в России как альтернатива католическому Дню святого Валентина. Несмотря на то, что концепция у праздников немного разная, обе даты напоминают о том, как важно для людей любить своих близких и быть любимыми.

Исторически праздник приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии. Согласно «Повести о Петре и Февронии Муромских», написанной церковным писателем Ермолаем-Еразмом в середине XVI века, Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича, а Феврония — крестьянкой.

Согласно сказанию, за несколько лет до начала княжения Петр убил огненного змея, но испачкался его кровью и заболел проказой, от которой ни один лекарь не мог его излечить. Тогда князю посоветовали обратиться к мудрой дочери пчеловода Февронии, которая, как считалось в народе, обладала даром целительства. Девушка согласилась вылечить Петра при условии, что он на ней женится.

Петр не верил, что она сможет помочь, поэтому согласился. Феврония действительно вылечила князя, однако выполнять свое обещание он не спешил. Спустя некоторое время болезнь вернулась, Петр еще раз попросил Февронию о помощи и после второго выздоровления все же женился на крестьянке.

Вскоре старший брат Петра — Павел, правивший тогда Муромом, — умер, и его место должен был занять молодой князь.

Однако бояре не захотели, чтобы их княгиней была крестьянка, и поставили его перед выбором — прогнать Февронию и жениться на девушке, подходящей по статусу, чтобы стать князем, или остаться с крестьянкой, но забыть про престол.

Петр выбрал Февронию и отказался от власти. Выбирая нового князя Муромского, бояре перессорились и в конце концов попросили Петра вернуться, несмотря на то, что его жена — крестьянка. Петр и Феврония прожили жизнь в согласии, в старости приняли монашеский постриг и умерли, как гласит предание, в один день — 25 июня 1228 года — и в один час.

Петр и Феврония при жизни велели похоронить их в одном гробу с тонкой перегородкой, но их последнее желание не исполнили. Было решено, что такое погребение невозможно для принявших монашеский постриг. Однако на следующий день после похорон, по легенде, тела князя и княгини обнаружили лежащими рядом. Это сочли божественным знаком — мужа и жену все-таки похоронили вместе.

Как почитали благоверных Петра и Февронию после их смерти

Православная церковь канонизировала Петра и Февронию в 1547 году. На протяжении последующих столетий их почитали как покровителей царского рода. Царь Федор Иванович и его жена царица Ирина Годунова молились им о послании наследника, и вскоре в их семье родился ребенок. Петр I, Екатерина II, Николай I и Александр II также посещали обитель, где покоились муромские святые, чтобы поклониться им.

После революции 1917 года мощи святых Петра и Февронии отправили на научное исследование, а потом перевезли в один из музеев Мурома. В 1989 году останки были возвращены Русской православной церкви и перенесены в муромский Благовещенский собор бывшего мужского монастыря.

19 сентября 1992 года мощи супругов перенесли в Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме. Они хранятся в одной раке , перед которой каждый воскресный день совершается водосвятный молебен с акафистом .

Традиции Дня семьи, любви и верности

Награды и выплаты супругам

Большинство традиций праздника так или иначе связаны с семейными отношениями. Пары, прожившие рука об руку 25 лет и более, отмечают наградами — медалью «За любовь и верность», учрежденной организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности, и деньгами (до 25 тыс. руб.). На медали изображены Петр и Феврония Муромские как символ чистой и крепкой супружеской любви. Кандидатов обычно представляют муниципальные власти, а награждение проходит на региональном и федеральном уровнях.

Тем супругам, кто прожил вместе от 50 лет и более, в некоторых регионах России положены денежные выплаты. Муж и жена должны быть гражданами России, а брак их — официально зарегистрирован. Сумма зависит от региона, например, в Москве с января 2024 года размер выплаты составляет 30 тыс. руб. для супругов, отметивших золотую свадьбу (50 лет в браке), 31,5 тыс. руб. — 55 (изумрудная) и 60 (бриллиантовая) лет в браке, 37,8 тыс. руб. — 65 (железная) или 70 лет (благодатная свадьба).

Традиции празднования Дня семьи, любви и верности

В некоторых городах устраивают тематические концерты, семейные ярмарки, развлекательные мероприятия для детей и программы для людей всех возрастов.

Главные торжества в честь Дня семьи, любви и верности традиционно проходят в городе Муроме Владимирской области. Здесь организуются театральные представления, реконструкции сцен из жизнеописания святых Петра и Февронии Муромских, мастер-классы по народным ремеслам.

День семьи, любви и верности пользуется большой популярностью среди тех, кто решил связать себя брачными узами.

8 июля среди молодоженов считается удачной датой для заключения брака



По случаю праздника многие ЗАГСы продлевают часы работы и даже отказываются регистрировать разводы.

Одна из главных традиций в День семьи, любви и верности или благоверных Петра и Февронии — дарить своим родным и близким ромашки. Считается, что этот цветок символизирует супружеское счастье, чистоту, нежность, искреннюю любовь и крепкие отношения.

Традиции православного праздника в честь Петра и Февронии

Для православных верующих 8 июля — День Петра и Февронии. Паломники в этот день едут в Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме, чтобы посетить торжественную службу и приложиться к мощам Петра и Февронии, которые там хранятся.

Как правило, супруги просят о гармонии в браке, взаимопонимании и здоровье своих детей, а незамужние девушки и молодые люди — о второй половинке.

Что нельзя делать в праздник: приметы и поверья

В этот день нельзя ссориться и выяснять отношения с родными и близкими. Иначе так весь год в ссорах и проведете.

Нельзя срывать или вырывать главный символ праздника — ромашки. Если вы хотите подарить цветы близким, аккуратно их срежьте. Также в этот праздник по ромашкам нельзя гадать.

В День Петра и Февронии не рекомендуется заниматься рукоделием — особенно шить и вязать. Считается, что таким образом вы можете «зашить» свое счастье.

Не рекомендуется заниматься тяжелыми работами в огороде и саду, а также что-то чинить по дому, если это не серьезная поломка.

Согласно народным поверьям, в День семьи, любви и верности лучше никуда не переезжать — иначе будут трудности с достатком и здоровьем.

Также в День Петра и Февронии не венчаются в церквях, так как верующие соблюдают Петровский пост, однако официальная регистрация брака в ЗАГСе, наоборот, может принести удачу.

Приметы в День Петра и Февронии

В старину на Петра и Февронию люди пытались узнать, какая погода их ждет летом и осенью. Согласно поверьям, северный ветер предвещает солнечные дни, а восточный — дождливые. Люди считали, что погода на ближайшие 40 дней будет такой же, как в праздничный день. А радуга над водой предвещала осадки.

Судили по приметам и о будущем урожае: