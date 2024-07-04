От кокаина до червей: самые дикие способы похудения ушедшего столетия

Проходят годы и века, а извечный женский вопрос «Как похудеть?» остается актуальным. На войне с лишними килограммами все средства хороши, и 20-й век это подтверждает. Дамы были готовы на любые жертвы, чтобы достичь желанной стройной фигуры. В ход шли наркотики, сигареты и даже паразиты. Узнайте о самых странных и опасных способах похудения, популярных в прошлом столетии, из нашего материала.

Все знают, что лучший способ похудеть — здоровое питание и тренировки. Но многие хотят сбросить лишние килограммы как можно быстрее, поэтому нередко прибегают к помощи таблеток. Основное действие биодобавок для похудения — подавление аппетита. Большинство из них содержат лираглутид, который может серьезно навредить здоровью. Тем не менее женщин это не останавливает. Как не останавливало и много лет назад, когда для борьбы с лишним весом использовали даже смертельно опасные средства.

Ленточные черви и кокаиновая диета

Как ни странно, кокаин раньше считали чудо-лекарством от многих болезней, в том числе и от лишнего веса. В начале 1900-х наркотик свободно продавали на прилавках. Более того, его широко рекламировали как средство, помогающее бороться с импотенцией и зубной болью. Кокаин даже входил в состав «кока-колы», пока его не запретили в 1903 году.

Времена менялись, а белый порошок продолжал ассоциироваться со сферой моды и подиумом, ведь манекенщицы часто прибегали к его помощи, чтобы оставаться худышками. Кокаин не выветрился из модной индустрии до сих пор, и некоторые модели «подсаживаются» на него, чтобы не потерять стройную профпригодность.

В начале 20-го века среди худеющих женщин возросла популярность не только кокаина, но и ленточных червей. Дамы готовы были глотать цисты паразитов, чтобы червь рос внутри и поглощал съеденную пищу, а его хозяйка теряла при этом вес. Часто такой дикий способ похудения приводил к постоянной диарее и тошноте. Кроме того, червь мог вырасти до 9 метров в длину и стать причиной не только болезней кишечника, но и проблем со зрением и менингита.

Курение для похудения

В 20-е годы прошлого века люди старались похудеть, выкуривая как можно больше сигарет. Считалось, что курение подавляет чувство голода и аппетит.

В то время уже начинали говорить о вредном влиянии сигарет на здоровье, поэтому табачные компании использовали ухищрение о похудении, чтобы продать свой товар. Например, слоганом марки Lucky Strike был: «Подкури сигаретку, и ты забудешь о сладостях, которые делают тебя толстой».

Пестициды в качестве таблеток для похудения

Динитрофенол был одним из первых лекарств для похудения, использовавшихся в 1930-х годах. В 1938 году его запретили в США из-за опасных побочных эффектов. Это вещество широко используют в качестве фотохимиката, удобрения, пестицида, а также в производстве красок и взрывчатки.

Химикат способен ускорять метаболизм в организме, поэтому его начали использовать для борьбы с лишним весом. Некоторые прибегают к нему и в наши дни. К сожалению, несколько случаев употребления динитрофенола закончились летальным исходом.

23-летняя Сара Хьюстон умерла в 2012 году в результате приема динитрофенола. Она приобрела вещество в интернете, чтобы похудеть. Не менее 12-ти женщин, принимавших его, ослепли, другие теряли чувство вкуса, страдали от сыпи, головокружений, головной боли и сердечной аритмии.

Амфетамин

Амфетамин, который сейчас считается легким наркотиком, в 1940-1950-х годах врачи назначали в качестве средства для похудения. Всюду была реклама о том, как несколько граммов амфетамина помогут сбросить вес без особых усилий.

Диета «Спящая красавица»

Диета-сказка, которая должна была превратить толстушку в худышку, пользовалась популярностью среди женщин в 1960-1970-х годах. Говорят, что к этому экстремальному методу прибегал даже Элвис Пресли, чтобы влезть в тесные сценические костюмы.

Считалось, что если человек спит, он не испытывает чувства голода. Для того чтобы проваливаться в сон на долгие часы, люди принимали снотворные препараты, таким образом откладывая прием пищи. Кроме того, что худеющие становились зависимыми от лекарств, существовал высокий риск передозировки. Несмотря на всю опасность метода, он остается популярным и сейчас среди тех, кто страдает от пищевых расстройств.

Среди огромного количества существующих диет можно выбрать то, что подойдет именно вам, причем без риска для здоровья. Нужно только проконсультироваться у специалиста, чтобы избежать побочных эффектов, ведь жизнь у нас одна.