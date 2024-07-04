Как человечество живет на пепелище атомной войны прошлого

В преданиях всех народов Земли присутствует так называемая «Война богов» — когда некие «небожители», наши далёкие предки, что-то не поделили между собой и начали кидаться друг в друга «огненными стрелами». Было это в каком-то совсем уж далёком прошлом. И российские исследователи из «Лаборатории альтернативной истории» (ЛАИ) нашли тому подтверждения. Материальные. Огромные воронки, оставшиеся от применения неких мощнейших боеприпасов, титанические каменные плиты, разбросанные как спички и разбитые взрывами, следы непонятных нам технологий.

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«Можно было бы всё списать на Всемирный Потоп, однако мешают два момента. Во-первых, Тиуанако столица Виракочи, который тут правил после Потопа. Во-вторых, картина разрушений в Пума-Пунку имеет ряд деталей, которые не вписываются в версию водного потока. Особенно это заметно на платформе из громадных блоков, которая явно испытала какое-то точечное воздействие. Его эпицентр легко определяется по разрушенной плите в центре платформы. Если бы было землетрясение, оно бы подвинуло всё. Потоп тоже бы снёс всё. А тут только один из блоков вырван, торчит только небольшая его часть, под углом 70 градусов к первоначальному положению. Вокруг блоков вообще нет, все они где-то поодаль", — описывал картину разрушения ныне покойный руководитель ЛАИ Андрей Скляров в «Перу и Боливия задолго до инков» в YouTube.



Фильмы ЛАИ можно посмотреть, они лежат в открытом доступе. И, при наличии средств и желания, самому съездить на места доисторических атомных битв. Не обязательно в Южную Америку, в «дружественной» Турции тоже есть следы той страшной войны.

Но всё это было, как говорится, давно и неправда. Около 10−12 тысяч лет назад. За такое время все артефакты того периода превратились в прах, остались только камни. В 2008 году американцы выпустили фильм «Жизнь после людей» («Life After People»), в котором смоделирована ситуация, если люди вдруг исчезнут с лика нашей планеты, дематериализуются в пространстве-времени. Конечно, он научно-популярный, с различными вольными допущениями, но всё в целом там крайне познавательно. Например, как быстро сгниют наши механизмы, разрушатся в пыль постройки, и т. д. Иными словами, через десять тысяч лет ничего не останется. Вообще.

Но тогда, после «Войны богов», люди никуда не исчезли — мы пока живы. Как цивилизация восстанавливалась наука не знает (или знает, но не говорит), однако через какое-то время человечество вновь поднялось, вышло на уровень, который нам пока ещё недостижим.

Тут с доказательствами тоже полный порядок, достаточно взглянуть на каменные монолиты Санкт-Петербурга — мы это повторить пока не в состоянии. Или на их аналоги в Риме, да и в хлам разрушенная Пальмира (кому она помешала?..) из той же серии.

А ведь сравнительно недавно были и иные объекты, движимые. В середине XIX века англичане якобы построили титанический пароход «Great Eastern» — со сварным корпусом. Сварку в то время ещё не изобрели, а применять её в судостроении начали спустя сотню лет, в середине ХХ века. В недрах монстра был некий двигатель, который через чудовищный вал приводил в движение гребной винт. Винт этот был утерян, поэтому по бортам приколхозили гребные колёса и поставили под палубой небольшую паровую машинку.

Фотографий «строительства» сохранилось достаточно, на них видно, как в чистом поле, при помощи дерьма и палок, люди пытаются что-то сделать. Потом, в ходе большого прилива, огромное корыто таки столкнули в воду. И оно даже немного поплавало — медленно и печально. Так как нужен был в разы более мощный двигатель. В итоге артефакт разобрали на металл, так как люди с ним просто не справились.

Подобных кораблей было много, мы просто знаем их под другими именами, очень известными. Интернет вам в руки — будете очень удивлены. Нужно просто искать старые фотки и внимательно их рассматривать. Подсказка: тогда, в XIX — начале XX века, листы обшивки крепили на заклёпки, таковых должно быть очень много. А если их вдруг нет, значит, применена сварка. Которая является однозначным анахронизмом.

Со следами применения атомного оружия тоже всё отлично, таковых хватает. Так называемые круглые озёра, по всей России, и не только, их великое множество. Местами одно «озеро» накладывается на другое, то есть бомбили основательно, клали кучно. Особенно много воронок в Сибири и на Урале, к примеру, в Челябинской области. Но не только. Рязанской области тоже досталось, а вот западней уже меньше. Есть следы применения «спецбоеприпасов» в Тверской области, в Белоруссии, но уже единичные. Это говорит о том, что центр государства был где-то в середине Евразии.

Когда случилась та война — непонятно. Но не так давно. В памяти русских людей сохранились названия озёр — «Мёртвое», «Адское» и т. д. А в Третьем Рейхе активно работала организация «Ahnenerbe», которая занималась поиском неких артефактов прошлой цивилизации. Учитывая, как быстро разрушаются техногенные объекты (о чём было выше) и то, что на поиск не жалели сил и средств, всё произошло не так уж и давно.

Немцы что-то нашли, хоть «Ahnenerbe» и считается сборищем «мистиков». Но подчас эта самая «мистика» — то, что наша наука либо не понимает, либо отказывается принять. Так как оно не укладывается в «официальные» теории. Причём гитлеровцы не только нашли, но и применили на практике. Собственно атомную бомбу они первыми и создали. Хотя, к счастью, не успели применить.

«Весной 1945 года американцы наступали на Берлин с западного направления, и явно хотели опередить наших. Но вдруг развернулись на 90 градусов и рванули на юг. В общем, мы опоздали — янки успели вывезти готовые изделия, около пяти-семи штук, плюс документацию. Советские разведчики успели лишь заснять процесс погрузки бомб, эти фотки я видел, пришлось как-то познакомиться по работе», — рассказывает один офицер разведки КГБ СССР. Человек жив и здоров, посему его имя опустим.



На начало 1945 года в США было наработано несколько граммов (миллиграммов?..) урана-235, плутония-239 не было и вовсе. Тем не менее на Хиросиму упала бомба из оружейного урана, на Нагасаки — из плутония. Все выпущенные впоследствии агитки по поводу работы группы американских учёных, вроде книги «Ярче тысяч солнц» (Роберт Юнг, 1956 г.) не более чем ложь, причём с массой совершенно идиотских пассажей. Ну, как смогли…

После варварской бомбардировки японских городов Сталин не испугался, он знал, что это блеф — у США нет спецбоеприпасов. Обе сверхдержавы наладили их производство только к 1948−49 годам, нам помогали немцы Манфред дон Арденне и Густав Герц. Причём они приехали в СССР добровольно, дабы не допустить на планете однополярного мира! Янкесам делали бомбу другие люди, но тоже из Рейха.

Таким образом, у современного человечества появился смертельно опасный «привет» из прошлого. Не такого уж и давнего, учитывая сохранившиеся корабли и прочие артефакты.