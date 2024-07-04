Как Екатерина Великая выбирала своих фаворитов

Екатерина Великая не отличалась верностью по отношению к своему супругу Петру III, за которого вышла замуж в 14 лет. У неё было 12 официальных фаворитов, и только один по возрасту оказался её ровесником. Остальных императрица была старше на несколько лет, а то и десятилетий.

© Русская семерка - Субботни

Салтыков, Понятовский, Орлов, Васильчиков

Впервые будущая правительница изменила мужу с его камергером Салтыковым. Любовник на три года был старше Екатерины. Не исключено, что результатом этой порочной связи стал наследник престола Павел I. Но отцом всё-таки «назначили» Петра III.

Будучи в отношениях с поляком Понятовским Екатерина родила дочь Анну, которая прожила всего два года. Единственный иностранный фаворит (был на три года младше своей избранницы) получил в награду за свои любовные похождения титул короля Польши.

На пять лет Екатерина II была старше своего другого фаворита Григория Орлова. Их связь длилась на протяжении 12 лет, за которые на свет появился сын Алексей. Правда, воспитывался мальчик вне дворца под фамилией Бобринский. Именно Орлов сыграл важную роль в судьбе Екатерины, так как при его активной поддержке ей удалось взойти на престол.

Статный красавец из Царскосельского караула Васильчиков был младше правительницы на 17 лет. В числе приближённых он находился всего два года. Наскучив царице, Васильчиков получил вознаграждение за свои старания, после чего вышел из «круга первых».

Потёмкин, Завадовский, Зорич, Римский-Корсаков

Потёмкин был моложе Екатерины II на 10 лет. По одной из версий, несмотря на разницу в возрасте, у любовников родилась дочь Елизавета Тёмкина. За два года Потёмкину удалось стать одним из влиятельных людей Российской империи. И после разрыва он умудрился сохранить дружеские отношения с Екатериной II, подыскивая ей последующих любовников.

Новый фаворит – Завадовский – был по-настоящему влюблён в императрицу. Но постарался экс-кавалер Потёмкин, который сделал всё, чтобы конкурент при дворе появлялся как можно реже.

Гусар Зорич, будучи на 14 лет младше императрицы, носил гордый статус её фаворита примерно один год. Он не отличался манерами, образованностью, а поэтому Екатерина Великая решила не держать такого «персонажа» возле себя.

Капитан Римский-Корсаков был моложе императрицы на 25 лет. Связь с Екатериной II сулила ему быстрый карьерный рост, но случилась оказия – высокопоставленная любовница застукала его в спальне графини. Естественно, после такого поступка рассчитывать хоть на что-то было глупо.

Ланской, Ермолов, Дмитриев-Мамонов, Зубов

На момент начала отношений очередному фавориту Ланскому было 22 года, тогда как Екатерине II – 51. Их отношения прекратились случайно. Спустя четыре года после первой встречи любовник скончался, упав с лошади.

Забыться императрица пыталась в объятиях Ермолова, которого была старше на 25 лет. Общих интересов у них не нашлось, а поэтому через несколько месяцев они расстались.

Очередной фаворит Дмитриев-Мамонов оказался младше Екатерины на 29 лет. Она щедро жаловала ему титулы и огромные состояния до тех пор, пока не узнала о связи с фрейлиной Щербатовой.

Когда Екатерине II исполнилось 60 лет, в её опочивальню стал вхож 22-летний Зубов. Их роман закончился со смертью императрицы.