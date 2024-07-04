Что граждане СССР могли купить за 10 копеек

Известно, что в СССР были скромные зарплаты. Похвастаться хорошим доходом могли лишь отдельные специалисты, артисты и спортсмены. Правда, цены в стране тоже были совсем невысокими. В магазин можно было отправиться даже с 10 копейками в кармане и вернуться не с пустыми руками. На что же мог рассчитывать гражданин, владеющий ничтожной суммой, которую многие сегодня даже не могут себе представить?

Чтобы узнать о ценах в магазинах СССР, можно обратиться к официальному источнику — «Справочнику по ценам на товары и услуги в СССР» издания 1980 года. В этой книге описаны цены на продукты, одежду, книги и даже на услуги. Человека, не заставшего советскую эпоху, информация из этой занимательной книги может шокировать.

Итак, на 10 копеек, или в простонародье на гривенник, в СССР нельзя было особо разгуляться. Тем не менее на эти деньги можно было купить 1 литр молока или 1 килограмм хлеба. Считалось, что молоко и хлеб — продукты первой необходимости и поэтому они должны быть максимально доступными.

Также 10 копеек стоили 100 граммов сахара или 1 куриное яйцо. Без сахара советские люди не могли обойтись, так как чай с сахаром любили практически все. Также хозяйки использовали его в приготовлении выпечки и кондитерских изделий. В то время многие предпочитали готовить десерты дома. Яйца тоже были важным компонентом многих блюд, а яичница считалась классическим завтраком.

За гривенник жителю СССР наливали в магазине стакан томатного или яблочного сока. Столько же стоил самый дешевый пирожок с мясом, пончик, мороженое в вафельном стаканчике или 0,5 литра напитка «Дюшес». За 10 копеек покупателю отпускали в бакалейном отделе гастронома 1 килограмм соли «Экстра».

Скромную сумму можно было потратить не только на продукты питания. За 10 копеек в киосках и магазинах «Союзпечати» приобретали пару газет или один журнал. Для большинства людей печатная пресса была основным источником информации и правительство заботилось о том, чтобы к ней был свободный доступ. Столько же стоила октябрятская звездочка.

За эти деньги можно было проехать дважды в общественном транспорте. Билет в метро и на автобус стоил 5 копеек, а на троллейбус — 4 копейки. На трамвае же можно было прокатиться целых три раза — с 1961 года проезд в этом виде городского транспорта стоил всего 3 копейки.

Один километр проезда в такси также стоил 10 копеек. Правда, прокатиться с комфортом на это расстояние за такую сумму было нельзя. Дело в том, что пассажир сразу должен был заплатить водителю еще 10 копеек за посадку. Так что минимальная сумма для поездки составляла 20 копеек.

Из развлечений счастливому обладателю гривенника были доступен почти любой аттракцион в парке отдыха. В парикмахерской за эту сумму брили голову наголо. За 10 копеек мастер мужского зала дважды освежал клиента одеколоном. Так что 10 копеек были не такой уж и ничтожной суммой для советского человека. Поэтому, заметив маленькую монетку на земле, никто не ленился за ней наклониться.