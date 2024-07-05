Гигантский болотный монстр наводил ужас за 40 млн лет до динозавров

За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником на территории нынешней Намибии была амфибия Gaiasia jennyae. Длина черепа животного достигала более полуметров, монстр ждал своих жертв в засадах в болотистых местах, поскольку был медленным и не мог рассчитывать на погони.

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«Амфибия вырастала значительно крупнее человека, его плоская полукруглая пасть была усеяна гигантскими клыками, а охотилось чудовище, резко открывая пасть и всасывая туда добычу», сказал научный сотрудник Филдовского музея естественной истории в Чикаго, — один из авторов исследования, вышедшего в Nature, Джейсон Пардо.



Вымершее животное назвали в честь формации Гай-ас (Gai-as Formation) в Намибии, где его нашли, и выдающегося палеонтолога Дженни Клек.

Нашедшая окаменелость амфибии Клаудия Марсикано из Университета Буэнос-Айреса отметила, что ее поразила челюсть монстра, клыки которого были сцеплены весьма необычно, это обеспечивало ему уникальный укус.

Палеонтологи нашли окаменелости нескольких особей, включая одну с черепом и сочлененным с ним позвоночником. Ученые полагают, что во времена существования амфибии, около 300 млн лет назад, Намибия находилась еще южнее. Тогда Земля переживала очередной ледниковый период, болота у экватора высыхали и покрывались лесами, но ближе к полюсам сохранялся лед. В более засушливых районах эволюция шла активно, ранние четвероногие разделялись на разные виды, но там, где нашли Gaiasia jennyae, сохранялись более древние формы.

При этом, скорее всего, это животное на самом деле не являлось амфибией. Оно настолько архаично, что приобрело свой вид еще до разделения на амфибий и рептилий. Несмотря на свою эволюционную «отсталость», чудовище было многочисленным и, по всей видимости, являлось главным хищником в своем регионе. Сам факт обнаружения монстра указывает на некогда процветавшую экосистему, которая могла поддерживать популяцию таких огромных хищников.