Путешественник отправился в тысячекилометровый поход от Самары до Москвы

Россиянин Евгений Юрьев решил пройти пешком тысячу километров от Самары до Москвы вместе с собакой Айей, которую он спас во время шторма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

© YouTube

Путешественник начал поход 15 июня и к началу июля преодолел более 200 километров. Юрьев рассказал «Ленте.ру», что с собой у него только простое снаряжение — минимум одежды, летние треккинговые ботинки, палатка, спальный мешок.

«Все затевалось ради того, чтобы пожить дикарем в контакте с природой, спать на земле, просыпаться и ложиться спать по солнцу, — отметил россиянин. — Я решил пойти в долгий поход пешком, потому что так я отлично провожу время. Мне нравится посещать города, узнавать, как в них живут люди, смотреть вокруг, общаться. Я никуда не спешу, не пытаюсь побить какие-то рекорды».



В пути Юрьев также полагается на навыки выживания в дикой природе. По его словам, он уже научился колоть кремень, добывать крапивное волокно и вить из него веревки, обжигать глину, выделывать змеиную кожу.

Туриста сопровождает собака Айя. Юрьев спас ее во время шторма в Крыму, когда она была еще щенком, после чего они вместе прожили в Коктебеле целое лето.

«Айя очень умная, прямо профессиональная походная собака. Она совершенно не сопротивляется долгим прогулкам, у нее это в крови», — добавил россиянин.



По подсчетам путешественника, поход должен занять от 70 до 90 дней.

«Мы не спешим совершенно, наоборот, хочется нагуляться вдоволь, — поделился он. — Мне жизненно необходимы путешествия. Без них я чувствую себя как птичка в клетке, пес цепной».



Другой россиянин Владимир Косаров решил пройти через одно из самых опасных мест в мире — Дарьенский пробел в Колумбии — и пропал. Ему пришлось выживать в джунглях почти три месяца.