Хлеб-соль: почему эти продукты у русских имеют сакральное значение

Хлеб-соль – эти продукты на Руси всегда имели особое значение. Ими встречали, чествовали, величали, благословляли молодых на свадьбе, отгоняли нечистую силу. Но почему именно такой «набор» приобрёл сакральное значение?

Пир на весь мир

Русские всегда с большим почтением относились к трапезе, а если конкретно – к продуктам, из которых она состояла. Самыми распространёнными на столе были как раз хлеб и соль. Так сочетание «хлеб-соль» стало олицетворением обильного угощения, гостеприимства, радушия.

Гостя, пришедшего в дом, обязательно следовало усадить за стол, а хлеб и соль должны быть уже наготове. Посетителю же запрещалось отказываться от предложенных «ингредиентов». «От хлеба и соли сам царь не отказывается», – говорили на Руси. Считалось, что после этого гость уже не мог причинить вреда хозяину жилища.

А свадебный каравай с солонкой для жениха и невесты означали счастливый переход из одного статуса в другой. Без хлеба и соли нельзя было обойтись во время новоселья. Также сакральные слова «Хлеб да соль» произносили во время приёма пищи (аналог современного пожелания «Приятного аппетита!»).

Первые на столе

В религиозном понимании хлеб – сам Бог и, одновременно, хлеб – Божий дар (то есть жизнь). Учитывая данное значение, в XVII веке монастыри начали присылать к царскому застолью чёрный ржаной хлеб, тем самым благословляя самодержца. Согласно традиции, такой хлеб требовалось класть на стол перед царём в первую очередь. А в начале пира стольники подносили государю большие продолговатые хлебцы, которые также раздавались всем присутствующим. Считалось, что после такого угощения вкусившие его не могли предать правителя. Если же такое происходило, то этот человек считался проклятым.

К соли тоже было не менее пристальное внимание. Она считалась символом дружбы, верности, а поэтому рассыпать её – к ссоре. Соль рассматривали как магический талисман, защищающий от сглаза и прочего негативного воздействия.

Особых действий при этом ожидали от хозяина дома. Так, именно глава семьи солил общую еду, а обмакивать хлеб в солонку или брать её крупицы руками категорически запрещалось всем – «ибо только Июда в солоницу хлеб макал».

Ещё одно поверье гласит: от Пасхи до Вознесения Иисус Христос ходит по земле, но заходит он в те дома, в которых соль отсыпают на стол.

Получается, что хлеб и соль для русских – это сакральные продукты, привлекающие благополучие и сохраняющие семейные ценности, не дающие нечистой силе разрушить дружбу и любовь. Кроме того, они были доступны в любое время года и семьям с любым достатком.