Что делает человека наиболее привлекательным для комаров

С такой ситуацией многие из нас сталкивались во время отпуска с друзьями. Один будет полностью покрыт комариными укусами, в то время как другого не трогают. Что же делает одного человека более привлекательным для вампиров-кровососов, чем другого?

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В этом непростом вопросе разбирался британский портал MailOnline. Сокращенный перевод статьи его старшего репортера по вопросам здравоохранения Джона Эли мы и представляем.

Насколько ты большой и как дышишь

Комары выслеживают свою жертву по запаху, и одна из вещей, которая их привлекает на этой охоте за людьми, - это углекислый газ (CO2), который мы выдыхаем. Он - как маяк для насекомых. Однако здесь имеет значение количество: более крупные люди выдыхают больше углекислого газа, и именно потому их кусают чаще. Отсюда вывод: мужчин кусают чаще, чем женщин, беременных женщин - чаще, чем небеременных, а взрослые страдают от укусов чаще, чем дети.

Доктор Роберт Джонс, ведущий эксперт по контролю заболеваний из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, считает, что по этой причине полные люди также чаще становятся комариными мишенями. Та же логика применима к людям с учащенным дыханием, например, тем, кто занимается физическими упражнениями.

Ваш естественный запах, а также бактерии на вашем теле

Свою роль в выборе жертвы комарами играет и уникальный аромат людей. Тесты, в ходе которых участники эксперимента надевали нейлоновые полоски для извлечения мускуса, которые затем вывешивали перед стаями комаров, показали, что насекомые действительно отдают предпочтение определенным ароматам. Но пока у исследователей нет ответа на вопрос, каким именно ароматам, и как замаскировать или уменьшить их количество.

Аналогичные исследования близнецов показали, что причиной до 67% привлекательности людей для комаров может быть генетика.

"Мы считаем, что генетические факторы и микробиом нашей кожи влияют на летучие соединения, вырабатываемые нашим организмом, а это, в свою очередь, влияет на то, как мы пахнем. Доказано, что некоторые из этих соединений привлекательны для комаров, поэтому, если ваш организм вырабатывает их много, вы можете привлечь больше комаров, чем другие люди", - комментирует доктор Джонс.

Комары больше любят красный, оранжевый, черный или голубой цвета

Одежда может сделать вас мишенью

Хотя обоняние - лучшее чувство комаров, оно не единственное. Исследования показывают, что насекомые предпочитают одни цвета другим. Они больше любят красный, оранжевый, черный или голубой цвета. Напротив, зеленые, синие или фиолетовые цвета не привлекли их внимания.

Эксперты полагают, что зрение комаров отличается от зрения человека, и вся кожа человека, независимо от пигментации, будет казаться насекомым красно-оранжевой. Так что люди могли бы снизить вероятность укусов комаров, избегая носить одежду тех цветов, которые те считают привлекательными.

Действительно ли ваша группа крови делает вас вкуснее?

Одно из наиболее распространенных убеждений заключается в том, что ваша группа крови, особенно тип О (первая), делает вас более желанной пищей для комаров. Однако этот вопрос до сих пор остается предметом дискуссий. Многие медики утверждают, что пока этому нет убедительных доказательств.

А что вы едите или пьете?

Предполагается, что многочисленные продукты питания и напитки либо привлекают, либо отпугивают комаров. Некоторые из них, например чеснок, рекламируются исходя из логики, что сильный запах поможет замаскировать ваш собственный запах, действуя как своего рода обонятельный камуфляж. А вот соленые или сладкие продукты оказывают противоположный эффект, производя соединения, которые делают нас более привлекательными для комаров.

И даже пиво может быть небезопасным вариантом. Одно из исследований показало, что комары с большей вероятностью садятся на человека после того, как он выпьет. Но и эти выводы исследователей остаются под вопросом.

Все в вашей голове

Еще один фактор, который следует учитывать в дебатах о предпочтениях комаров, заключается в том, что проблема может быть в вас. У некоторых людей реакция на укусы комаров хуже, чем у других. Это может усугубить их укусы из-за более сильного зуда, увеличения размеров и болезненности, так что даже может показаться, что их покусали больше, чем другого человека с таким же количеством укусов.

И хотя красные, болезненные, бугристые укусы достаточно опасны, жужжащие нападающие также могут распространять множество опасных патогенов, и представляют повышенный риск для здоровья в Европе.

Итак, что я могу сделать, чтобы попытаться не стать комариным буфетом?

Советы по предотвращению укусов комаров включают ношение одежды и брюк с длинными рукавами, использование средств от насекомых, закрывание окон в жилых помещениях или использование сеток от мух, а также сон под противомоскитной сеткой. Кроме того, люди должны быть особенно осторожны ранним утром и ранним вечером, поскольку именно в это время комары наиболее активны.

Как избавиться от комаров на даче?

Один из ставших популярными методов обработки дачных участков - генератор горячего тумана, работающий на бензине.

Машина через трубу выпускает мелкодисперсную пыль, в которой содержится инсектицид. Дым заволакивает участок и уничтожает насекомых. Инсектициды вредны для здоровья, потому обработку проводят в защитных костюмах и противогазах. А хозяевам и их животным рекомендуется выходить на улицу минимум через 8 часов. Зато наутро никаких комаров на участке не будет. Подобного же эффекта можно достичь и с помощью мотоопрыскивателя. Обработка участка в 10 соток займет полчаса и обойдется от 3,5 тыс. рублей. Комаров не будет 3-4 недели.