Звезда порно обвинила критиков в зависти

Известная американская порноактриса Дженна Фоксс обвинила в зависти людей, критикующих актеров фильмов для взрослых. На эту тему она высказалась в беседе с коллегой Сильвией Сейдж, видео вышло на YouTube.

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«Они, вероятно, хотят делать то же самое, что и мы. Они хотят этого, но им не хватает смелости», — заявила Фоксс, отвечая на вопрос о том, почему многие люди резко негативно относятся к порноактерам.

Звезда фильмов для взрослых также отметила, что наиболее часто секс-работников осуждают женщины. «Ты занимаешься сексом бесплатно, а я зарабатываю на этом, и мне все равно это нравится. Ты могла бы делать так же», — высказалась она о критиках.

Ранее популярная порноактриса из Испании Бриджет Би опровергла распространенный стереотип об отношении звезд секс-индустрии к интиму. Она заверила, что никогда не занимается сексом с мужчинами на первом свидании из опасения заразиться инфекцией.

Перед этим порнозвезда Капри Каванни рассказала о реакции матери на ее работу. По ее словам, мать спокойно восприняла эту новость, ее обеспокоило только здоровье дочери.