ЭКО придумали в СССР, но Нобелевскую премию за открытие получил британец

Сегодня процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) практикуется во всем мире и ежегодно благодаря ей рождаются тысячи детей. Известно, что автор этой медицинской технологии британский ученый-физиолог по физиологии и медицине Роберт Эдвардс, который запатентовал ее в 1969 году и в 2010 году получил за нее Нобелевскую премию. Но на самом ли деле именно англичанин впервые применил ЭКО?

Открыли экстракорпоральное оплодотворение в 1955 году в Крымском Медицинском институте на кафедре гистологии и эмбриологии, под руководством Бориса Хватова. Ученый работал над созданием ЭКО не один год — идея появилась у него еще в 1939 году.

© Борис Павлович Хватов

С 1940 года в институте начали работать над теорией искусственного оплодотворения. Один из наиболее талантливых учеников Хватова, аспирант Григорий Петров, с 1954 года проводил эксперименты по ЭКО над животными, а 10 ноября 1955 года была впервые искусственно оплодотворена яйцеклетка человека.

Первое в мире ЭКО было сделано по просьбе бездетной пары, для которой это был единственный шанс родить ребенка. Оплодотворение прошло успешно и беременность длилась до 13 недели, но потом произошел выкидыш. Неудача не сломила медиков и они продолжили работу, но беда пришла, откуда не ждали.

Кто-то из коллег-завистников пожаловался на ученого в Крымский обком КПСС и его вызвали на серьезную беседу. Еще один ученик Бориса Хватова, профессор кафедры гистологии Борис Троценко в своих воспоминаниях писал:

«Хватов вернулся в институт чернее тучи. Он собрал свой коллектив и сказал: «От меня не убудет, а у вас еще все впереди — не хочу вам коверкать судьбы. Может быть, прекратим работу?» Все молчали. А в эти дни на кафедру приходили мешки писем, в том числе и из-за границы, от бездетных пар с просьбами о помощи».



© Крымский медицинский институт им. С. И. Георгиевского

В обкоме КПСС категорически запретили ученым «проводить эксперименты над советскими женщинами». Хватов продолжил работу в институте и до конца жизни регулярно выезжал в Ленинград и Москву на конференции, на которых горячо отстаивал использование ЭКО как способа лечения бесплодия. Умер ученый в 1975 году.

Если бы крымским ученым не помешали, то, вполне возможно, что первый ребенок, рожденный в результате ЭКО, появился бы на 23 года раньше, чем британка Лиз Браун, признанная официально первым «малышом из пробирки».

Григорий Петров продолжил дело своего учителя и даже опубликовал 9 научных работ по экстракорпоральному оплодотворению. Но затем грянула перестройка и про науку все сразу же забыли. Не имея ни жилья, ни достойной зарплаты, Петров ушел из института в поисках новой работы.

© Григорий Петров принимает у студентов зачет по анатомии

Спустя несколько лет ученый вернулся, но ЭКО больше не занимался. До самого выхода на пенсию в 60 лет он читал студентам лекции по анатомии и организовывал в Крымском медицинском институте анатомический музей. Григорий Петров умер в бедности в 1997 году.

Когда британец Эдвардс получил за изобретение ЭКО Нобелевскую премию, Борис Троценко отправился на симферопольское кладбище «Абдал» и положил на могилу Хватова две желтые розы, а на могилу Петрова — две красные. В одном из интервью журналистам ученый с горечью прокомментировал этот случай:

«Четыре розы вместо Нобелевской премии».



К счастью, дело Хватова и Петрова не умерло. В 1965 году была создана научная группа по изучению раннего эмбриогенеза, которая занималась в том числе и проблемами ЭКО. Ученые из этой команды изучали бесплодие и способы его лечения, а после 21 года экспериментов впервые провели успешное искусственное оплодотворение. Оно состоялось благодаря усилиям акушера-гинеколога Елены Калининой и эмбриолога Валентина Лукина.

© Первый в СССР ребенок, рожденные в результате ЭКО — Елена Донцова

Первый в СССР ребенок, зачатый методом экстракорпорального оплодотворения, родился в Симферополе 7 февраля 1986 года. Это была девочка — Елена Донцова. В этом же году родились дети от ЭКО в Москве, Харькове и Ленинграде. Все участники программы получили правительственные премии.

Доктор медицинских наук Елена Калинина — один из пионеров ЭКО в СССР, вспоминала, что первые оплодотворения давались очень непросто. Все участники процесса должны были иметь самую высокую квалификацию, а в работе использовалось дорогостоящее оборудование как отечественного, так и зарубежного производства. Поэтому детей, рожденных благодаря ЭКО, в шутку называли «бриллиантовыми».

Долгое время считалось, что «дети из пробирок» рождаются с ослабленным иммунитетом и нуждаются в особом уходе, а кроме этого бытовало мнение, что процедура так и останется уделом богачей и никогда не будет доступна обычным бездетным семьям. Все эти домыслы были опровергнуты — дети ничем не отличаются от своих ровесников, зачатых обычным способом, а процедура ЭКО в России стоит около 200 тысяч рублей, что не так уж и много.

Более того, только в 2019 году в рамках национального проекта по улучшению демографической ситуации, экстракорпоральное оплодотворение было проведено 80 тыс. россиянок совершенно бесплатно. Что касается качества, то доктор Елена Калинина уверена: российские специалисты работают не хуже зарубежных, а нередко даже превосходят их, о чем говорит соотношение успешных процедур к неудачным.

А как сложилась судьба первого в СССР «бриллиантового» ребенка Елены Донцовой? Девочка ничем не отличалась от сверстниц, отучилась в обычной украинской школе и поступила в один из университетов Севастополя. Там она встретила своего мужа и вскоре, в 2007 году, пара родила ребенка естественным путем. Кстати, беременность Донцовой вела та самая доктор Калинина, которая помогла ей появиться на свет.

Сейчас Елена Донцова живет со вторым мужем в Москве и возглавляет рекламное агентство. В новом браке у Донцовой пока детей нет, но они с супругом очень хотят родить близнецов.

«Я мечтаю родить двойняшек. У моего будущего мужа в роду — и с маминой стороны, и с папиной — были близнецы. Я очень надеюсь, что и у нас родится двойня»



© Елена Донцова — первый «бриллиантовый» ребенок

Журналисты продолжают проявлять интерес к первому в СССР «ребенку из пробирки» и поэтому Елена Донцова часто участвует в передачах и ток-шоу, посвященных ЭКО. На одной из таких передач женщина умело парировала слова священника РПЦ, который утверждал, что искусственное оплодотворение идет вразрез с божьей волей. Тогда Елена ответила, что если человечество смогло дойти до ЭКО, то это не могло случиться без божьей воли. На этот довод у духовного лица ответа не оказалось.

Сегодня наука помогает родить при помощи ЭКО даже трансгендерам, которые совсем недавно не могли и мечтать о счастье настоящего материнства.