Цена убийства: как в России устроен рынок киллеров

От смерти в ДТП до передозировки — в сети можно найти сотни объявлений с предложением устранить или покалечить кого угодно. Киллеров не интересует ни род занятий жертвы, ни причина конфликта. Цена на их услуги варьируется от десятков тысяч рублей до миллионов. «Газета.Ru» вместе с экспертом по кибербезопасности рассказывает, как сейчас устроен рынок киллеров в России.

© Кадр из фильма «Киллер» (2023)

Как поменялись киллеры с 90-х

Киллеры 2020-х во много похожи на своих коллег из 90-х.

«Это по-прежнему люди, которые либо воевали, либо кого-то убили в свое время. Рубеж у них перейден, угрызений совести нет», — рассказал экс-оперативник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России Михаил Игнатов.



От своих предшественников, по словам специалистов, они отличаются квалификацией.

«Сегодня техника позволяет организовать все дистанционно. Устанавливают местоположение по телефону, ставят пару камер во дворе. Изобретательность уже не нужна. Не нужно внедрять агентуру, искать подставных лиц, придумывать сценарии», — уточнил телохранитель с многолетним стажем, руководитель штаб-квартиры «Национальной ассоциации телохранителей России» Алексей Фонарев.



Изменились и методы «рекламы»: на смену сарафанному радио пришел интернет.

«Те, кто способен на убийство, редко сами предлагают свои услуги в сети. Обычно находятся знакомые, которые выступают посредниками, кидают в сеть объявления. И понеслось», — сообщил основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.



По его словам, если в 2018-м убийства, организованные в интернете, были редкостью, то сегодня количество заказов достигает сотен в год, и за них берутся уже не случайные неопытные исполнители. Долгое время основной площадкой для рынка киллеров был даркнет, но за последние годы его популярность существенно снизилась.

«Сказались и блокировки, и ограничения доступа к сайту, через который распространялся Tor-браузер, проще и эффективнее стало работать через мессенджеры. Сегодня и управление кибератаками, и мошенничество, и наркоторговля, и рынок убийств во многом осуществляются и координируются через Telegram», — объяснил Бедеров.



Если еще недавно объявления в мессенджере в большинстве случаев публиковали мошенники, то теперь сюда перетекли и реальные наемники. Причем в большом количестве.

Ассортимент «особых услуг»

Администраторы каналов размещают множество предложений по устранению конкурента под ключ. Убийство человека деликатно называют «особой услугой».

«Любые сценарии: от остановки сердца до передозировки со шлюхами» — гласит объявление в одной из групп.



Расценки зависят от наличия охраны и города, в котором живет жертва — Москва и Санкт-Петербург самые дорогие. Так, в одной из «компаний», обнаруженных корреспондентом «Газеты.Ru», цена составляла 10 тыс. руб., а в другой начиналась с $5 тыс. В последней уверяли, что на них работают «бывшие сотрудники спецназа».

Организовать наблюдение за жертвой, как уверяет администратор, можно на любой территории, даже закрытой и охраняемой. Но цена, конечно, будет выше.

Помимо устранения администраторы предлагают и ряд других опций. Обычно их называют «силовые акции»: ампутировать конечности, изнасиловать, облить мочой. Операторы каналов готовы подыскать исполнителя под любой запрос. При этом нет никаких гарантий, что это не мошенники.

На это обратил внимание и Бедеров:

«В Москве и Петербурге цена на перелом какой-нибудь конечности, например, варьируется от 400 до 600 тыс. руб. С убийством все индивидуально, начинается примерно от пары миллионов. Но и стоимость — не показатель того, что перед вами не мошенник».



Почему сложно выйти на преступников

Подсчитать точное количество таких групп в сети невозможно. Каналы, которые напрямую рекламируют свои услуги, живут несколько недель, пока на них не выйдут сотрудники полиции или Роскомнадзора.

Чтобы не попасть в поле зрение мониторинговых сервисов, злоумышленники нашли новые методы продвижения. Например, некоторые группы, найденные в ходе исследования главой «Интернет-Розыска», выглядели как каналы, посвященные фильмам и сериалам.

Правда, всего несколько месяцев назад там публиковали объявление совсем другой тематики: «Если вас обидели или обманули, наши ребята готовы помочь вам!».

© Telegram

Многие подобные сообщества специализируются на выбивании долгов и мести незадачливым наркокурьерам, но охотно принимают и другие заказы.

«Администраторы вешают объявления, а через пару часов, максимум через сутки, удаляют. Мониторинговые сервисы не всегда успевают подхватить такой контент. Помимо этого, многие распространяют информацию в описании профиля бота. Он забегает в чат, начинает писать яркие и провокационные комментарии, люди заходят на его страницу и видят ссылку на группу или объявление в описании», — пояснил Бедеров.



Остановить распространение такого контента проблематично, но выходить на след организаторов сетевого рынка киллеров полицейским все же удается.

«Правоохранители учатся грамотно снимать цифровые следы и собирать качественную доказательную базу. Уже активно работают с платежной информацией, через которую можно получить данные о пользователе. Не помеха даже VPN», — отметил эксперт по кибербезопасности.



Главная проблема — кадры. В ряде профильных подразделений МВД, в том числе при убойных отделах, постепенно создают IT-группы, которые должны вести мониторинг сетевой активности и идентифицировать злоумышленников. Но укомплектованное и обученное подразделение — редкость.

«Конечно, туда стремятся набирать нормальных людей, но, как водится, зарплата маленькая и попадает абы кто. В плане кадров и их подготовки все тяжело, — сообщил Бедеров. — Главная сложность в том, что начальство чаще всего вообще не понимает, что это такое, и в лучшем случае просто не лезет в то, что делает молодежь».



Самое сложное в расследовании — выйти на заказчика. И здесь все зависит от того, насколько он «засветился». Помимо цифровых следов, злоумышленники нередко оставляют и вполне реальные.

Игорь Бедеров:

«Многие по-прежнему стараются договариваться лично, встречаются в парках и бьют по рукам. Люди, которые исполняют убийства и заказывают их, — чаще всего той формации, которая боится быть обманутой в сети, они доверяют своей чуйке».



Фейковое убийство

При этом нередко «чуйка» подводит заказчиков и исполнителей убийства.

В столичном кафе напротив друг друга сидят Андрей и Елена (имена изменены. — «Газета.Ru»). Все столики вокруг пустуют, но этим посетителям лишние уши не нужны. Разговор деликатный. Правда, проходит он под контролем оперативников.

— Сделай тихо, — говорит женщина, отпивая чай.

— Да я не делаю, я человеку передам, что процедура должна произойти так и так, выстрел. Второй вопрос — отчет о том, что работа сделана…

— Ничего не надо.

— А ты перед ней как будешь отчитываться?

— Ты мне позвонишь, скажешь: «Бананы вкусные».

Эти двое — посредники. Елена пришла от имени подруги, задумавшей убить своего взрослого сына.

Что толкнуло мать на этот поступок — неизвестно, но за «вкусные бананы», то есть выполненный заказ, она предложила 1 млн руб. Найти исполнителя попросила приятельницу. Та обратилась к знакомому Андрею, который согласился вывести женщин на киллера и все организовать. Поиск не увенчался успехом. Андрея быстро вычислили сотрудники правоохранительных органов и убедили сотрудничать со следствием. На встрече, которая записывалась на скрытую камеру, они договорились, что первая часть суммы будет выплачена в качестве аванса, а вторая — через месяц, когда заказчице предоставят фото трупа.

Оперативники инсценировали убийство. Чтобы все выглядело убедительно — сделали фотографию «жертвы» с гримом, имитирующим огнестрельное ранение.

В конце января 2024 года, после того как заказчица увидела снимки и передала Андрею оставшуюся сумму, ее вместе с подельницей задержали. Против них возбуждено дело о покушении на организацию убийства по найму. За это им грозит до 15 лет лишения свободы.

«Найм — это ЧП, серьезное дело»

За последние годы СК возбудил десятки дел об убийствах по найму. В ряде случае преступники прибегали к классическим методам 90-х: расстрел, подрывы автомобилей, начиненный взрывчаткой телефон.

«Устранить конкурента все хотят быстро и дешево. А убийство в определенном смысле проще, чем, например, порча репутации и сбор компромата», — поделился Фонарев.



Чаще всего в СМИ широко освещаются убийства по политическим мотивам, однако, по мнению специалистов, куда чаще на это преступление идут из-за личных конфликтов или бизнес-интересов. И такие эпизоды, как правило, не попадают в категорию совершенных по найму.

«Точное количество заказных убийств не найти, ведь зачастую сообщается о бытовом конфликте, хотя это тоже было убийство, совершенное по найму, — заявил Игнатов. — Такие случаи не всегда хотят афишировать — ведь найм это уже ЧП, серьезное дело».



При этом количество подобных преступлений, как считают эксперты, в ближайшие годы будет только расти.