Как в СССР ликвидировали безграмотность

Если кто-то думает, что в истории России было только одно ВЧК, то глубоко ошибается. Помимо той, которую знают все и которую создал Ф. Дзержинский, была ещё одна, чья деятельность сказывается до сих пор – по ликвидации безграмотности.

Обучение грамоте было одним из главных лозунгов большевиков, пришедших к власти в 1917 году, и относится к тем достижениям, которые они действительно осуществили. Россия стала практически первой страной в мире с поголовной грамотностью – тут все умеют читать и писать. Это первый шаг к образованности.

Как только стало понятно, что Гражданская война близится к завершению и можно переходить к строительству мирной жизни, то встал и вопрос как это делать. Революционеры были не столько романтиками, сколько прагматиками. К тому же готовились к мировой революции, говоря простым языком, захвату власти во всём мире. А для этого нужны сильная армия и экономика. А это было уже невозможно построить с безграмотными людьми – надо хотя бы инструкцию уметь прочитать и понимать размер детали.

Поэтому 26 декабря 1919 года принимается декрет Совнаркома о поголовной ликвидации безграмотности. Научиться читать и писать было обязано всё население от 8 до 50 лет.

© Плакат 1920 года

А те, кто уже умеет – обязаны обучать грамоте. Народному комиссариату просвещения предоставлено право привлекать всякого, кто разбирает слова к такому обучению. Даже принудительно, поскольку это стало одной из форм трудовой повинности.

А любая трудовая повинность требует структуры принуждения. И тогда 19 июля 1920 года создаётся Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности – ВЧК л/б. Более известная как Грамчека.

В её обязанности входило привлекать уже грамотных к обучению остальных. Были созданы курсы ликбеза, подготовка учителей и учебников. Каждый населённый пункт, где насчитывалось хотя бы 15 человек безграмотных, обязан был иметь школу ликбеза.

Так была заложена система образования в Советском Союзе. После ликвидации безграмотности все эти школы превратились в начальные, восьмилетние и средние. А многие курсы учителей – в педагогические институты.

Интересный момент – если была возможность, то всё же создавались школы по возрастам, сейчас довольно забавно звучит «школа переростков», но была и такая. Грамоте обучали в детских домах, которые были организованы для беспризорников, в колониях и прочих учреждениях, которые входили в ещё одну систему – Главсоцвоса (социалистического воспитания).

© wikipedia.org

Но в первую очередь была признана необходимой ликвидация безграмотности среди рабочих 18–30 лет – без этого никакая индустриализация не была возможна. Срок обучения письму и грамоте составлял 7 месяцев по 6–8 часов в неделю. Это полная школа. Для маленьких школ, там, где по 15 человек училось, срок обучения был вдвое ниже – 3–4 месяца.

Но даже с введением обязательного ликбеза потребовалось десять лет, чтобы приблизиться к поставленным задачам. Среди трудностей назывался НЭП, где рабочие частных предприятий в силу занятости не могли учиться, а хозяева и не поощряли.

Также пришлось привлекать к этому процессу комсомол — по инициативе ВЛКСМ в 1928 году был объявлен «культпоход» и через два года насчитывалось уже 1 млн куль-армейцев у школьной доски.

Большое заблуждение полагать, что к моменту революции население Российской империи было поголовно безграмотным. Точную цифру не берётся назвать никто, но оценки колеблются в пределах 30–38 процентов умеющих читать и писать. Но почти все грамотные были сосредоточены в городах, где требовались квалифицированные рабочие. Упрямого крестьянина еще нужно было заставить отличить А от Б и научить складывать буквы в слова, понимать цифры и что с ними делать.

Даже с такими титаническими усилиями и принуждением к 1926 году СССР занимал лишь 19 место по грамотности в мире, уступая таким странам как Турция и Португалия. Поэтому и потребовалось привлекать дополнительные силы, тех же культармейцев – индустриализация стояла на пороге.

В 1930 году в СССР вводится всеобщее начальное образование и функции Грамчека вновь передаются Наркомпросу. ВЧК л/б прекращает своё существование. Но поставленная задача по ликвидации безграмотности будет выполнена только к 1939 году, когда число грамотных достигло 90 процентов. Дальше стояла задача поголовного образования.