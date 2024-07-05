Не слабый пол: как женщины доказывают свое право на море

Несколько лет назад Анастасия Ломакина уехала на самый северный архипелаг России, Землю Франца-Иосифа, снимать свой первый фильм про Арктику — "Голоса бухты Тихой", где показала работу сотрудников нацпарка "Русская Арктика" на острове Гукера. Потом была картина о молодых исследователях "Влюбленные в Арктику". Анастасия заметила, что среди молодых специалистов было много женщин, зачастую работающих упорнее коллег-мужчин, доказывая, что в арктических морях женщины — это совсем не слабый пол

© Личный архив Анастасии Ломакиной

Героини фильма

О том, какие стереотипы живучи до сих пор и каково было женщинам-первопроходцам в высоких широтах, Ломакина сейчас снимает полнометражный фильм. Это киноальманах из пяти историй, каждая из которых рассказывает о современной исследовательнице Заполярья и о ее предшественнице начала или середины ХХ века.

— Любая девушка в рамках арктической экспедиции что-то доказывает. И чаще всего она доказывает мужчинам, что имеет право здесь быть, что она сильная, смелая, может справиться с любыми сложностями. До сих пор на борту встречается, что кто-то из мужчин обязательно скажет: женщины к беде на судне, они слабые, им надо помогать. А я-то вижу совершенно другое, — рассказывает Анастасия. — Я вижу, что эти женщины не обуза и они не должны никому ничего доказывать. Ну и я сама знаю, как тяжело попасть в экспедицию, особенно в первый раз. Какой сложный путь надо пройти, чтобы тебе дали возможность оказаться в тех широтах и на тех судах. И если есть выбор между женщиной и мужчиной, организаторы подобных экспедиций всегда делают выбор в пользу мужчины.



Ломакина приводит слова одной из героинь картины — морского геолога Марии Клёновой: "Я не женщина, я ученый, я профессор!" Несмотря на то что по книгам Клёновой уже учились, она с огромным трудом попала в антарктическую экспедицию в 1955 году, решение принимал Иван Папанин. Клёнова — первая женщина-ученая в Антарктиде, она была также первой женщиной — начальником морской экспедиции, работала на судне "Персей".

Еще про одну будущую героиню Анастасия узнала, работая в архивах: "Я даже не знала, что такая у нас замечательная женщина есть!"

Оказалось, что в Архангельске работала первая в СССР — если не в мире — женщина-лоцман. Ольга Добычина с 18 лет, с 1937 года, проводила суда по сложному фарватеру Северной Двины, ей доверяли в том числе транспорты с грузами по ленд-лизу, а на них ставили только очень опытных лоцманов. Учил ее Александр Пустошный — один из двух спутников Георгия Седова в попытке дойти до Северного полюса. Кстати, к Седову мы еще вернемся.

Если про Добычину очень мало информации, то Ксению Петровну Гемп в Архангельске хорошо помнят.

Первая женщина-альголог (квалифицированный специалист в сфере лечения боли, который организует процесс диагностики и проводит лечение болевого синдрома) в СССР, специалист по морским водорослям, а еще краевед, этнограф, географ, гидрограф, историк, палеограф, выдающаяся исследовательница Русского Севера. Ксения Гемп родилась в 1894 году, прожила 104 года и была лично знакома с Георгием Седовым.

Жизнь Ирины Русиновой — почти детектив. Она была первой зимовщицей-метеорологом на полярных станциях в 1920-е годы. В Архангельске она работала в водной милиции и отсюда отправилась в свою первую экспедицию в Малые Кармакулы на Новой Земле.

— Вообще, ходят слухи, что она чуть ли не женщина-шпион была, очень интересно. Она дочка подполковника, была связана с Красной армией в Краснодаре, работала в Одессе в 1917 году. У нее была должность делопроизводителя, но какое-то есть ощущение, что все не просто так. Приехать из теплой Одессы в холодный Архангельск служить в милиции, в городе, который недавно пережил интервенцию. Много таких крючочков, которые заставляют задуматься, а может быть, она и неспроста здесь была…



Орнитолог Нина Демме была первой женщиной — начальником полярной станции. Она заложила основы наблюдения за белой чайкой и за гагой на арктических территориях. Именно по ее методикам непрерывное изучение этих птиц проводится уже 90 лет.

Народный кастинг

Мы разговариваем в ожидании мастер-класса, его проводит актриса Наталья Латухина, она ведущий мастер сцены областного театра драмы. Почти обо всех арктических женщинах-первопроходцах, может, за исключением Гемп, не так много материалов: редкие фотографии, единичные документы. Поэтому, чтобы воссоздать их жизнь и работу в высоких широтах, понадобились реконструкции. Авторы картины решили объявить народный кастинг в Архангельске, на который, к большому удивлению съемочной группы, пришли более 100 участниц. Важно было найти девушек, не только похожих на героинь внешне, но и с мотивацией и характером, чтобы показать тех смелых женщин.

— Искали натуральные лица, а еще нужна была какая-то внутренняя энергия, потому что мы показываем женщин, которые были способны на большие дела, на большие свершения и отдачу себя науке. И важно, чтобы современный человек соответствовал такому вот эмоциональному состоянию.



Поэтому профессиональных актрис среди участниц нет. На каждую роль отобрали двух девушек, а дальше уже съемочная группа смотрела по внешнему сходству. Хрупкая Дарья Дегтярева, выпускница филфака, прошла пробы на роль Ксении Гемп, имея очевидное внешнее сходство. Но после завершения мастер-класса по актерскому мастерству к работе приступили специалисты по костюмам и гриму, и неожиданно для всех Дарью утвердили на роль Ирины Русиновой, настолько она оказалась в целом похожа на нее именно в такой шляпе, которую носила полярница.

Как рассказала Дарья, она планировала, что будет сниматься на Соловках в июле — по сценарию Гемп косит в море водоросли. Это, как предупреждали на кастинге режиссер и продюсер, самая физически сложная роль: придется несколько часов стоять с трехметровой драгой-косой в лодке в море.

В итоге вместо Соловков Дарья отправилась на съемки в Териберку в Мурманской области. В конце мая там еще лежал снег, туда не пришла даже весна. Но пейзажи там больше всего похожи на высокоширотную Арктику. К сожалению, на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа, где работали героини, очень сложно попасть, это очень далеко.

— В Мурманск я везла с собой целую сумку с зимней одеждой. Кроме того, в ней была куча грелок, шапка, рукавицы, сушилка для обуви, термобелье, в общем, собирали меня как на Северный полюс. Сделано это было для того, чтобы не замерзнуть во время съемок в Териберке. Мы приехали туда на четыре дня, и за это время я так и не воспользовалась доброй частью моей зимней экипировки. Забавно вышло, — поделилась Дарья Дегтярева. — Наверное, самым сложным было находиться на открытой местности на ветру без верхней одежды. Я была в образе Русиновой, а под образом Русиновой было термобелье, которое спасало меня какое-то время. А потом уже стало действительно холодно. Но главное правило актрисы во время съемок — не ныть, поэтому я старалась смотреть позитивнее.



Проблема излишней стройности

Нынешние девушки оказались гораздо более стройными, чем их ровесницы 100 лет назад, в какой-то момент это стало даже проблемой, потому что вся одежда тех лет, которую подбирали в театральных костюмерных, была актрисам велика. Что-то в итоге шили, а два свитера, причем мужских, найденных у заядлых рыбаков, стали выходом для создания образа Нины Демме.

— На мне было два таких свитера, чтобы я выглядела более мощно, — рассказала исполнительница роли Демме Мария Карачевская. — И у нас с ней разный цвет глаз, я была в линзах. И еще у нее глаза уже, чем у меня. И мне приходилось все время щуриться. И я порой забывала, что мне нужно прищуриться, продюсер или режиссер напоминали: Маша, щурься, главное — щурься.

Маша — единственная, кого не отбирали на кастинге, а нашли случайно, настолько сильным было внешнее сходство.

Про свою героиню Мария до этого ничего не знала, но, увидев на фото веселую и уверенную в себе женщину, сразу захотела воплотить ее образ.

— Знаете, она такая начальница, у нее все в строгости, но при этом она всегда улыбается, вот это мне очень понравилось в ней.



При чем здесь Седов

Рабочее название картины "Право женщин на море" — это отсылка к одноименной брошюре Георгия Седова, выпущенной в 1908 году. Съемки картины начались в Архангельске именно со сцен с Седовым. Анастасия смеется, что название воспринимают неоднозначно: женщинам оно очень нравится, а мужчины пугаются.

— Хотя на самом деле сам мужчина такое название нам и предложил, — поясняет она. — Вообще, мне говорили историки, Георгий Седов должен был выступать с этим докладом на конференции, но ему не разрешили. И тогда он решил за свои деньги издать эту брошюру. Но брошюру тоже запретили, изъяли из продажи. Седов действительно стал одним из первых мужчин, который защитил право женщин работать в море, работать на судах, и он говорил, что это нормально.



У Георгия Седова действительно было обостренное чувство справедливости, так как ему самому пришлось многое пройти: он был сыном крестьянина-рыбака, родителям было нечем заплатить за его учебу, однако при первой же возможности он поступил в школу и за два года прошел трехлетнюю программу. Потом, преодолев массу препятствий и тягот, окончил мореходные классы в Таганроге. В 21 год Седов стал штурманом дальнего плавания, в 24, сдав экстерном экзамен за полный курс Петербургского морского корпуса, был произведен в поручики по Адмиралтейству, в 25 лет зачислен на действительную службу по Адмиралтейству в Главное гидрографическое управление.

— Он вообще боролся за общее равноправие, а женщины, как одни из самых ущемленных в то время в правах, воспользовались таким прекрасным поводом. Сам-то на свой борт он не взял женщин во время своей знаменитой экспедиции, — говорит режиссер, отмечая, что это в итоге оказалось к лучшему: многие члены экспедиции, включая и самого Георгия Седова, погибли.



Продолжение съемок

В ближайшее время съемки продолжатся на Соловецких островах, в Архангельске и Северодвинске. Образ девушки-лоцмана Ольги Добычиной воплотит Мария Малыгина. Маша учится на экономиста, но призналась, что всегда хотела попробовать себя в актерском мастерстве. Ради роли она готова даже коротко подстричься, а этот пункт приводил в замешательство некоторых участниц кастинга. А с морем у Марии связана личная история.

— Мой отец был моряком. И для меня немножко личное, потому что мой отец погиб, когда мне было два года. Поэтому мне хочется погрузиться немножко в то, чем он жил.



На вопрос о том, насколько ей близка героиня при таком большом внешнем сходстве, у нее уже готов ответ.

— Мне кажется, что она такая немножко в себе, серьезная, целеустремленная, и ей плевать на устои и рамки. То есть рамки и границы только в голове, и она очень четко показала миру, что всем этим можно и пренебречь.



Режиссер ленты говорит, что ее большая мечта — вернуть заслуженную память своим героиням, чтобы о них узнали, а тот, кто знал, — вспомнили.

— Вообще, мне кажется, у нас очень социальный проект. Мы мало того что восстанавливаем какую-то историческую справедливость, мы еще и рассказываем про науку, какая она тогда была, какая она сейчас существует, — пояснила Ломакина.



Фильм будет завершен в сентябре, премьера картины запланирована на осень. Проект создается на средства Фонда поддержки регионального кино.