5 июля: Ульянин день, праздник трудоголиков и время свиданий

5 июля — 187-й день високосного года. Самое время назначить свидание второй половинке и высматривать месяц на ночном небе. А вот уходить с головой в работу точно не стоит. По крайней мере, если следовать традициям 5 июля. Какой праздник приходится на эту дату? Что можно и нельзя делать, чтобы привлечь удачу? Об этом и многом другом рассказываем в нашей статье.

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Праздники 5 июля 2024 года

Первым делом расскажем про международные праздники 5 июля 2024 года. По всему земному шару отмечают неофициальный, но популярный День трудоголика. Праздник зародился в США. Его назначение — привлечь внимание к проблемам трудоголиков.

Люди, сделавшие карьеру смыслом своей жизни, не всегда гонятся за успехом. Часто они используют работу как способ бегства от реальности, повышения самооценки и даже самонаказания. Так что праздник 5 июля служит напоминанием, что работа — лишь часть жизни, а не вся жизнь.

Нельзя не упомянуть и национальные праздники 5 июля 2024 года:

армяне празднуют День Конституции;

в Туркмении это День работников судебных органов;

в Алжире, Венесуэле и Кабо-Верде справляют День независимости;

для жителей Чехии и Словакии это День Кирилла и Мефодия;

аргентинцы отмечают День детей.

Ульянин день — праздник 5 июля в России

В России 5 июля — праздник Ульянин день. Христианская церковь вспоминает мученицу Иулианию. Вместе с мужем и сыном она приняла мученическую смерть за верность Христову учению.

В народе имя Иулиания сократилось до Ульяны, а сам праздник 5 июля прозвали Ульяниным днем. Интересно, что он следует сразу за Ульяновым днем (4 июля). Оба праздника имеют особое значение для влюбленных. Они связаны с легендой о пастухе по имени Ульян и его избраннице Ульяне. Возлюбленные назначили друг другу встречу на лугу, но разминулись по пути и так никогда и не увиделись.

В память об этой легенде 5 июля превратилось в День встреч влюбленных. Это самое подходящее время для того, чтобы назначить свидание второй половинке. А еще стоит устроить прогулку на природе: по примете, гуляющих ждет удача.

Приметы на 5 июля: что можно и нельзя делать

В России праздник 5 июля оброс приметами и поверьями. Хорошим знаком считается:

очистить колодцы — колодезная вода приобретает целебные свойства;

собирать купальницу, или кошачью дрему, — изготовленные из нее банные веники считаются оздоравливающими;

париться в бане со второй половинкой — союз будет крепким.

В Ульянин день можно приниматься за ответственные дела, но только после полудня. С утра дела, согласно поверью, не заладятся. Не рекомендуется также неразумно тратить деньги. Это приведет к проблемам не только в финансах, но и в отношениях.

5 июля 2024 года стоит понаблюдать за природой. Она подскажет, чего ждать от погоды в будущем:

если на небе видно полумесяц, то урожай будет богатым;

обилие комаров — к устойчивому теплу;

если на Ульянин день пришла жара, то грядущая зима выдастся морозной;

богатый улов рыбы — к щедрому урожаю хлеба.

Этот день в истории: какие события произошли 5 июля

Теперь приведем несколько интересных фактов о 5 июля. Для этого обратимся к истории. На эту дату пришлось немало стоящих внимания событий. Например:

1687 — вышел труд Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии», в котором в том числе сформулирован закон всемирного тяготения;

1841 — в Англии открыто первое в истории турагентство;

1943 — началась Курская битва;

1954 — новости BBC впервые вышли в эфир;

1996 — в Великобритании появилась на свет овечка Долли — первое в истории клонированное млекопитающее;

2016 — станция «Юнона» (НАСА) достигла полярной орбиты Юпитера.

Кто из знаменитостей родился 5 июля

5 июля появились на свет многие знаменитые личности. В их числе:

Джек Бротон (1704–1789) — боксер, упорядочивший правила боксерских поединков и создавший боксерские перчатки;

Уильям Ранкин (1820–1872) — ученый, один из создателей термодинамики;

Клара Цеткин (1857–1933) — коммунистка, феминистка;

Сергей Образцов (1901–1992) — актер, режиссер, создатель Центрального театра кукол;

Владимир Сутеев (1903–1993) — литератор, художник, один из отцов советской мультипликации;

Вадим Мищук (1956) — бард;

Бено Удрих (1982) — баскетболист, тренер, чемпион НБА.

Именины 5 июля

Скажем еще пару слов о том, какой праздник приходится на 5 июля. А точнее — поговорим о дне ангела. Именинниками стали:

Ульяна;

Василий;

Евсевий;

Гавриил;

Геннадий.

Теперь вы знаете, какой праздник справляют 5 июля 2024 года. Не время уходить с головой в работу. Лучше встретиться с любимыми людьми и устроить прогулку на природе. А важные дела подождут до второй половины дня.