5 июля: Ульянин день, праздник трудоголиков и время свиданий
5 июля — 187-й день високосного года. Самое время назначить свидание второй половинке и высматривать месяц на ночном небе. А вот уходить с головой в работу точно не стоит. По крайней мере, если следовать традициям 5 июля. Какой праздник приходится на эту дату? Что можно и нельзя делать, чтобы привлечь удачу? Об этом и многом другом рассказываем в нашей статье.
Праздники 5 июля 2024 года
Первым делом расскажем про международные праздники 5 июля 2024 года. По всему земному шару отмечают неофициальный, но популярный День трудоголика. Праздник зародился в США. Его назначение — привлечь внимание к проблемам трудоголиков.
Люди, сделавшие карьеру смыслом своей жизни, не всегда гонятся за успехом. Часто они используют работу как способ бегства от реальности, повышения самооценки и даже самонаказания. Так что праздник 5 июля служит напоминанием, что работа — лишь часть жизни, а не вся жизнь.
Нельзя не упомянуть и национальные праздники 5 июля 2024 года:
- армяне празднуют День Конституции;
- в Туркмении это День работников судебных органов;
- в Алжире, Венесуэле и Кабо-Верде справляют День независимости;
- для жителей Чехии и Словакии это День Кирилла и Мефодия;
- аргентинцы отмечают День детей.
Ульянин день — праздник 5 июля в России
В России 5 июля — праздник Ульянин день. Христианская церковь вспоминает мученицу Иулианию. Вместе с мужем и сыном она приняла мученическую смерть за верность Христову учению.
В народе имя Иулиания сократилось до Ульяны, а сам праздник 5 июля прозвали Ульяниным днем. Интересно, что он следует сразу за Ульяновым днем (4 июля). Оба праздника имеют особое значение для влюбленных. Они связаны с легендой о пастухе по имени Ульян и его избраннице Ульяне. Возлюбленные назначили друг другу встречу на лугу, но разминулись по пути и так никогда и не увиделись.
В память об этой легенде 5 июля превратилось в День встреч влюбленных. Это самое подходящее время для того, чтобы назначить свидание второй половинке. А еще стоит устроить прогулку на природе: по примете, гуляющих ждет удача.
Приметы на 5 июля: что можно и нельзя делать
В России праздник 5 июля оброс приметами и поверьями. Хорошим знаком считается:
- очистить колодцы — колодезная вода приобретает целебные свойства;
- собирать купальницу, или кошачью дрему, — изготовленные из нее банные веники считаются оздоравливающими;
- париться в бане со второй половинкой — союз будет крепким.
В Ульянин день можно приниматься за ответственные дела, но только после полудня. С утра дела, согласно поверью, не заладятся. Не рекомендуется также неразумно тратить деньги. Это приведет к проблемам не только в финансах, но и в отношениях.
5 июля 2024 года стоит понаблюдать за природой. Она подскажет, чего ждать от погоды в будущем:
- если на небе видно полумесяц, то урожай будет богатым;
- обилие комаров — к устойчивому теплу;
- если на Ульянин день пришла жара, то грядущая зима выдастся морозной;
- богатый улов рыбы — к щедрому урожаю хлеба.
Этот день в истории: какие события произошли 5 июля
Теперь приведем несколько интересных фактов о 5 июля. Для этого обратимся к истории. На эту дату пришлось немало стоящих внимания событий. Например:
1687 — вышел труд Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии», в котором в том числе сформулирован закон всемирного тяготения;
1841 — в Англии открыто первое в истории турагентство;
1943 — началась Курская битва;
1954 — новости BBC впервые вышли в эфир;
1996 — в Великобритании появилась на свет овечка Долли — первое в истории клонированное млекопитающее;
2016 — станция «Юнона» (НАСА) достигла полярной орбиты Юпитера.
Кто из знаменитостей родился 5 июля
5 июля появились на свет многие знаменитые личности. В их числе:
- Джек Бротон (1704–1789) — боксер, упорядочивший правила боксерских поединков и создавший боксерские перчатки;
- Уильям Ранкин (1820–1872) — ученый, один из создателей термодинамики;
- Клара Цеткин (1857–1933) — коммунистка, феминистка;
- Сергей Образцов (1901–1992) — актер, режиссер, создатель Центрального театра кукол;
- Владимир Сутеев (1903–1993) — литератор, художник, один из отцов советской мультипликации;
- Вадим Мищук (1956) — бард;
- Бено Удрих (1982) — баскетболист, тренер, чемпион НБА.
Именины 5 июля
Скажем еще пару слов о том, какой праздник приходится на 5 июля. А точнее — поговорим о дне ангела. Именинниками стали:
- Ульяна;
- Василий;
- Евсевий;
- Гавриил;
- Геннадий.
Теперь вы знаете, какой праздник справляют 5 июля 2024 года. Не время уходить с головой в работу. Лучше встретиться с любимыми людьми и устроить прогулку на природе. А важные дела подождут до второй половины дня.