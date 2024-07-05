Почему у эскимосов подзатыльники имели сакральный смысл

Эскимосы – один из коренных малочисленных народов севера. Они проживают в Канаде, на Аляске, на острове Гренландия, а также в восточной части Чукотки. Сами себя эскимосы называют инуитами. Привычное же большинству сегодня название представители этого народа получили от соседних племëн индейцев, которое в переводе означает «те, кто ест сырую рыбу». Правда, сыроедение не главная эскимосская особенность. Обычаи, традиции, нормы этикета этого северного племени многим кажутся, мягко говоря, странными. Так, подзатыльник у эскимосов имеет сакральный смысл.

Подзатыльником встречают

К незнакомцам эскимосы относились по-особенному. Гостя могли оставить на ночëвку в иглу, а также допустить к семейному столу, только после прохождения специального обряда. Мужская половина семьи должна была собраться у входа и по очереди «отвешивать» гостю подзатыльники. От незнакомца требовалось отвечать тем же. Такой взаимный обмен «любезностями» продолжался до тех пор, пока кто-нибудь не упадёт.

Обычай колотить «пришельца» не имеет ничего общего с проявлением агрессии. Дело в том, что эскимосы верят – мир полон духов, как добрых, так и злых. Хозяева иглу совершенно справедливо опасаются, что незнакомый человек может принести с собой злого духа, который натворит потом бед. А вот подзатыльник – это способ, позволяющий нечистую силу прогнать.

Примерно таким же способом гостей встречали чукчи. В сторону чужаков они бросали камни, стараясь также отогнать злых духов.

«Свежий» ужин и ночь с хозяйкой

Друзей и родных эскимосы встречали иным образом. Этот ритуал получил название «эскимосский поцелуй». Он заключается в том, что люди соприкасаются кончиками носов и нежно обнюхивают друг друга.

Получив «пропуск» в иглу, эскимосы начинают раздеваться. Их цель – остаться в трусах или набедренной одежде, которая называется «наатсит», сделанной из меха.

Далее следует обязательное угощение. Хозяева тут же достанут сырые или замороженные рыбу и мясо. Продукты могут быть также подвяленными или же слегка «ферментированными». Деликатес – сырая печень тюленей и тюленья кровь.

После трапезы хозяин обязан предложить гостю свою супругу. Женщина, впрочем, как и «пришелец», отказываться не будут, чтобы не показаться невоспитанными. Обычай обмена жёнами называется «ареодярекпут». Эскимосы в этом не видят ничего распутного, ведь так они стараются «обновить кровь». Для этого северного народа понятия «незаконный ребёнок» не существует, а поэтому хозяин даже обрадуется, если после ночи с гостем жена забеременеет. Но современные этнографы уверяют – сегодня ареодярекпут практически изжит.