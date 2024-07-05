Все как у людей: как два клана шимпанзе устроили 4-летнюю кровавую войну

Британский зоолог Джейн Гудолл 45 лет изучала шимпанзе в национальном парке Танзании Гомбе-Стрим. Благодаря ей мы знаем, что обезьяны не только внешне похожи на людей. Шимпанзе умеют делать орудия труда, имеют примитивный язык, понимают эмоции друг друга, а также могут ненавидеть.

С 1974 года две группы обезьян четыре года вели настоящую войну, закончившуюся уничтожением одного из кланов. Ничего подобного ранее ученым наблюдать не приходилось.

Власть и самки

До 1971 года шимпанзе жили одной большой семьей. Однако вскоре произошел раскол, и единый клан разделился. 8 самцов и 12 самок с несколькими детенышами ушли в северную часть парка Гомбе-Стрим, а еще 6 самцов с 3 самками и детенышами переместились на юг. Северян зоологи назвали Касакела, а южан — Кагама.

© Гудолл Джейн вместе с обезьянами Гомбе-Стрим

Причинами раскола ученые считают банальную борьбу за власть. Альфа-самцом группы был сильный шимпанзе по имени Хамфри. Оспаривали его власть два молодых самца, которых Джейн Гудолл назвала Чарли и Хью. Поодиночке Хамфри запугивал конкурентов, но когда они были вместе, то считал разумней не связываться с ними. Градус агрессии повышала нехватка самок. Начали вспыхивать драки и группа разделилась на две части.

Начало войны

Встречаясь в джунглях, соседи мирно общались, но потом отношения стали напряженными. Самцы шимпанзе стали проявлять агрессию, кричать друг на друга, бросаться камнями и палками.

Кровь пролилась 7 января 1974 года. В этот день шимпанзе по имени Гоби из группы Кагама был окружен 8 самцами северян. Британский приматолог Ричард Рэнгем писал:

«Он спрыгнул с дерева и побежал, но его догнали. Один из них схватил его за ступню, другой — за лапу. Его повалили на землю и начали бить. Избиение продолжалось больше пяти минут. Когда его отпустили, он едва мог передвигаться».



От полученных травм Гоби умер, а в джунглях Гомбе-Стрим началась настоящая война. Ничего похожего зоологом ранее наблюдать не приходилось.

Боевые действия

Обезьяны при первой встрече атаковали друг друга и стычки проходили с поражающей исследователей жестокостью. Однако вмешаться в конфликт не могли. Очевидец событий и зоолог Энн Пусэй вспоминала:

«Мы слышали улюлюканье с юга и говорили себе: южная группировка наступает! Все северяне с криками и угрожающими жестами взбирались на деревья».



© Обезьяны патрулируют свою территорию

Шимпанзе устраивали засады и забивали врага насмерть. Тушу убитого неприятеля победители поедали. В ходе боев 6 самцов-южан из Кагама погибли. После того как конкуренты были устранены северяне взялись за 3 самок, которых тоже убили.

Шимпанзе, подросших в ходе войны, силой перевели в группу Касакела.

Кадры с одной из засад, организованной самцами из Касакела:

Впоследствии северяне столкнулись с соседним кланом Каландэ, который был численно гораздо больше них. В результате короткого противостояния пришельцы вытеснили Касакела с отвоеванных территорий.