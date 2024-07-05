Невеста вызвала споры в сети из-за строгого дресс-кода для гостей

Невеста Мериэль Вульф из Лондона, Англия, попросила гостей одеться на свадьбу в соответствии с дресс-кодом и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

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В размещенном видео девушка рассказала, что перед церемонией, которая состоялась в прошлом году, разослала гостям приглашения с просьбой прийти в одежде определенных цветов.

«Мы попросили всех родных и близких надеть наряды кремового, белого, серого, бежевого или тускло-розового тонов», — уточнила она и добавила, что вместе с приглашениями были отправлены памятки с подробной информацией о мероприятии.



После этого Вульф показала на камеру снимки с самой свадьбы. Видно, что почти все гости были одеты строго в соответствии с дресс-кодом. Например, подружки невесты надели шелковые длинные платья цвета шампань.

Однако зрители разошлись во мнениях по поводу строгих правил, касающихся дресс-кода на свадьбе.

«Как гость я был бы в восторге от этого. Не нужно будет приставать потом к невесте с дурацкими вопросами», «Это прекрасная идея, но некоторые люди не захотят покупать новые вещи», «Мне нужно, чтобы на каждом крупном мероприятии был такой строгий и понятный дресс-код. Это значительно упростит дело», «Грустная бежевая свадьба», «Вот почему я ненавижу ходить на свадьбы. Даже для гостя это стало дорогим мероприятием», «Эти цвета мне совершенно не подходят. Зачем меня кто-то будет заставлять чувствовать себя некомфортно весь день?» — высказывались комментаторы.

В марте сообщалось, что невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу жениха за раздражавший ее цвет платья.