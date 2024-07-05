Как поймавшие кураж испанцы разгромили Германию

5 июля в Штутгарте состоится, возможно, главный матч всего Евро-2024 — на поле домашнего стадиона «Штутгарта» выйдут сборные Испании и Германии. Предстоящую встречу многие фанаты и эксперты нарекли скрытым финалом. Логично – обе команды на данный момент показывают самую содержательную и привлекательную игру на турнире.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте пока и вовсе не уходили с поля без победы: группа смерти оказалась для них лёгкой прогулкой, а в первом поединке плей-офф ими была ярко обыграна удивившая весь футбольный мир сборная Грузии. Команда Юлиана Нагельсмана впечатляет чуть меньше, но это только на фоне «Фурия роха». Первое место в группе «бундестим» закрыли с семью очками, а в четвертьфинал вышли после непростой, но по счёту всё же достаточно комфортной победы над Швейцарией.

Но за Германией – дополнительная мотивация. До сих пор они так и не смогли поквитаться с испанцами за унизительное поражение в 2020-м году. Тогда их встреча была гвоздём заключительного тура Лиги наций, так как решалась судьба первого места в группе. Причём немцам хватало и ничьей, но первые же минуты матча дали понять: надеяться команда Йоахима Лёва могла лишь на милосердие соперника.

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Парни Луиса Энрике поймали кураж – о какой жалости тут речь. Да и случалось подобное с испанцами при нынешнем наставнике «ПСЖ» не так часто, вот и оторвались на немцах, которые и сами, надо сказать, переживали не лучшие времена. Разговоров о затянувшемся нахождении Лёва на своём посту становилось всё больше, а после 0:6 от «красной фурии» уже никто не сомневался, что дни Йоахима в стане национальной команды сочтены.

Начало разгрому положил Альваро Мората, замкнувший подачу Фабиана Руиса с углового. Он же мог вскоре оформить и дубль, но по привычке забежал в офсайд. Впрочем, не Мората стал героем той встречи – бенефис устроил перспективный Ферран Торрес, громогласно заявивший тогда о своём невероятном потенциале.

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73 минуты Ферран разрывал оборону соперника, в конечном итоге отправившись на скамейку с хет-триком. К сожалению, не под овации – это было время пустых из-за коронавирусной инфекции стадионов. Если в случае с первыми двумя для себя голами Торрес оказывался в нужном месте в нужное время, то третий мяч получился эстетским – с линии штрафной обводящим ударом в касание с стиле Месси вингер застал врасплох Нойера.

Между подвигов Феррана уместился ещё один гол испанцев с углового уже за авторством Родри, а после замены Торреса теннисный счёт установил Оярсабаль, подкарауливший пас на пустые. Вот так. 23:2 по ударам, 70:30 по владению и отпечатавшиеся в памяти немцев 6:0 на табло. Через полгода Лёва сменил Флик, но Ханси отомстить за поражение не сумел, сыграв на ЧМ-2022 в Катаре с испанцами вничью. Теперь фанаты ждут вендетты от дружины Нагельсмана.