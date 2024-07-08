Как 40 000 лет назад люди палеолита изобрели нижнее белье

Таков вывод нового исследования самых древних в мире швейных игл с ушком из знаменитой Денисовой пещеры на Алтае. Иглы датируются последним ледниковым максимумом.

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Как отмечают исследователи, люди шили одежду с помощью костяных шил, которые по сути являются иглами без ушка, по крайней мере 70 000 лет назад. Производство игл с ушком было очень трудоемким процессом для древних охотников-собирателей, что поднимает вопросы о том, зачем им было тратить столько сил, когда шил было вполне достаточно для изготовления базовой одежды.

Характерно, что появление этих более сложных швейных инструментов в Денисовой пещере, которую занимали денисовцы, неандертальцы и сапиенсы в течение примерно 100 000 лет, совпадает с резким падением температуры во время ледникового периода. С наступлением холодов людям, возможно, приходилось носить больше слоев одежды, а иглы с ушком, возможно, давали «более тонкое, эффективное шитье», тем самым способствуя созданию спасающего жизнь нижнего белья.

«Эффективность добавления дополнительных слоев для улучшения термоизоляции вытекает из основного принципа одежды, а именно, удержания воздуха у поверхности кожи для снижения скорости конвективной потери тепла. Связь между иглами с ушком и физиологической потребностью в более термоэффективной облегающей одежде очевидна. Однако, к сожалению, вопреки логике, более убедительных доказательств существования нижнего белья в позднем плейстоцене крайне мало», — пишут авторы.



До этого времени люди, как правило, украшали кожу красной охрой, татуировками и шрамированием для различных символических целей. Поэтому исследователи предполагают: швейные иглы с ушком также могли позволить древним людям создавать более сложную одежду, что давало возможность самовыражаться и общаться посредством моды.