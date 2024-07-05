Сможет ли Иван Купала заменить российской молодежи Хэллоуин

Славянский праздник Иван Купала отмечается в ночь на 7 июля. Он имеет языческие, дописьменные корни, посвящен летнему солнцестоянию, расцвету природы и богатому урожаю по осени.

Ученые пермского политехнического университета ответили на вопрос «Свободной Прессы», может ли этот праздник или подобный ему заменить в России ставший популярным в своем время Хэллоуин.

Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ Константин Антипьев отметил, что иностранный праздник кажется более современным и молодежным. Но ажиотаж по нему, кажется, остался в прошлом.

«По данным ВЦИОМ, доля россиян, готовых праздновать Хэллоуин, составляет лишь 3%. А вот данных по тому, сколько людей празднует Ивана Купала, нет совсем. Просто такие замеры не проводились. Думаю, популяризировать его не будут, из-за позиции церкви, — пояснил собеседник издания.



Кандидат политических наук, доцент кафедры «Иностранные языки и связи с общественностью» Юлия Лекторова полагает, что у этих дат есть общее основание — языческие традиции, разделяемые преимущественно современной молодежью. При этом различий, по ее мнению, все-таки больше.

«Хэллоуин (День всех святых) обычно празднуется в странах западной Европы и Америки, восходит к языческой культуре древних кельтов. Мода на его атрибутику проникала в разные страны мира по мере того, как глобализация шагала по планете. Но не везде прижилась, поскольку не всегда вписывалась в систему ценностей и культурный код. Хэллоуин притягивает молодежь, склонную к поведенческому протесту. Их затягивают таинственные разговоры с умершими, провокационные наряды, полумаргинальные обряды. По мере взросления интерес к празднику растворяется сам собой, так же как и желание быть не такими, как все», — подчеркнула ученый.



День Ивана Купалы потенциально может объединить самые разные возрастные и социальные группы. К примеру, сторонников здорового образа жизни, поскольку в этот день травы по поверьям обладают особой целительной силой. Или семьи с детьми, для которых важно приобщиться к истории своих предков и познавательно провести летние каникулы и других.