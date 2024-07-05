Как турки погорели в Чесменской бухте

7 июля отмечается День воинской славы – победа русского флота над турецким в Чесменской бухте. Знаменитое Чесменское сражение. Считается, что до того никому не удавалось победить в два раза превосходящий по силе флот противника.

© Иван Айвазовский «Чесменский бой»

Русско-турецкая война началась в 1768 году и продлилась до 1774 года. Основной причиной стало выход России к Чёрному морю, необходимость присоединения практически всех территорий, которые мы видим в современных границах. До того момента, на протяжении веков, отсюда совершались постоянные набеги, прежде всего, крымских татар. Ещё Петр, а до него царевна Софья пытались решить эту проблему знаменитыми походами на Азов.

В ходе успехов сухопутной армии Чёрное море перестало быть внутренним турецким, но оно все ещё господствовало на нём. Более того, Турции принадлежал Босфор, и она сама решала кого пропустить через пролив в Средиземное море, а кого нет. Турецкие армия и флот оставались сильнейшими в Европе.

Черноморского флота ещё не было, его только начали лихорадочно строить и нельзя было допустить, чтобы турки уничтожили флот ещё на стапелях. В этих условиях было принято решение направить Балтийский флот в Средиземное море, чтобы он отвлёк турок и выманил их корабли из Чёрного.

© Портрет графа А.Г. Орлова

Командовать флотом и всей экспедицией Екатерина II поручила графу Алексею Орлову, он как раз в Ливорно находился. Но вот что любопытно – описывая битву ни очевидцы, ни историки впоследствии не выделяют его как главнокомандующего. В принятии решений фигурирует военный совет.

Это одна из особенностей и причина успеха екатерининского правления – она умела подобрать компетентных людей и доверять им. Точно также действовали они сами, будучи прекрасными организаторами, когда собственной компетенции было недостаточно. Среди членов военного совета упоминаются адмиралы Спиридов и Эфельстон.

В 20-х числах июня российский флот вошёл в Эгейское море. Командование турецким флотом под руководством Гасан-бея решило отойти в Чесменскую бухту, усилив таким образом свою мощь береговой артиллерией. Там была армия Ибрагима Хусамеддина-паши. Тем самым обезопасила себя от нападений с флангов и тыла. А заодно лишилась какого-либо манёвра.

Повода для беспокойства у турок не было – их флот в два с лишним раза превосходил русский. У россиян – 15 боевых кораблей, у турок – 41. Экипаж русского флота – 6,5 тысяч, турецкого – 16 тысяч, последние имели абсолютное превосходство в артиллерии – 1430 против 736 у нас.

© Схема морского сражения в Чесменском заливе. 6/7 июля 1770 г.

Чесменская битва продолжалась три дня — с 5 по 7 июля по новому стилю. Артиллерия на русских кораблях была не самая мощная, для удачной атаки необходимо было подойти почти вплотную. И тем не менее удалось поджечь и уничтожить турецкий флагман «Реал-Мустафа» в дуэли с российским флагманом «Святой Евстафий». Турецкий адмирал спасся на шлюпке. Но произошло это после целого дня ожесточённой битвы, в которой приняли участие все корабли.

По описанию очевидцев, которые трудно назвать преувеличением, расстояние между турецкими кораблями, а кроме боевых были и вспомогательные суда, не превышало 200 метров. Грех было этим не воспользоваться.

Поэтому на военном совете решено было запустить на весь этот муравейник брандеры – специальные зажигательные суда, начиненные порохом. Они состояли из рыбацких баркасов, которые с превеликим удовольствием предоставили местные греки.

Весь день 6 июля готовили брандеры — всего было сделано четыре — младшие офицеры флота должны были подвести их максимально близко к цели, после чего поджечь фитили и уйти. Своих целей добились два из них. Этого оказалось достаточно.

© Бой в Хиосском проливе. 1771 г.

Утром 7 июля небольшая группа русских кораблей из 4 линкоров и двух фрегатов начала обстрел флота противника. Турки никак не ожидали такой наглости, но проход в бухту был узким и корабли вполне успешно справлялись с задачей – стреляли весь день пока не стемнело. И тут флот пошёл в атаку. Удалось поджечь вражеский линкор, на котором взорвался пороховой погреб. Горящие обломки разлетелись по рядом стоящим кораблям и подожгли их. Стали взрываться другие корабли. Среди турецких моряков началась паника, они бросались в воду. Шквальный огонь русских жег и топил турецкие суда. Тут и брандеры подоспели, куда не могла дотянуться русская артиллерия.

Результат Чесменской битвы очень хорошо обрисовал обожаемый греками русский художник Айвазовский. Стоит добавить, что по словам очевидцев в маленькой бухте плавало не менее 11–12 тысяч тел. Все они были турецкие, потери русских составили 554 человека и 40 раненых. Турецкий флот был полностью уничтожен.

Босфор и сейчас принадлежит Турции — там находится Стамбул. Однако свободное судоходство контролируется доктриной Монтрё, которая накладывает на нее обязательства. Собственно, потому нынешний глава Турции Эрдоган, одержимый идеей восстановления величия Османской империи, и начинает строительство нового канала у Стамбула. Так что уроки и итоги Чесменской битвы приобретают новую актуальность.