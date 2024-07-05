Как британские ученые доказали, что гиппопотамы способны летать

Недавнее исследование, проведенное специалистами Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании, показало, что бегемоты способны летать. Правда, совсем невысоко и не так, как это делают птицы.

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В отрыве от земли

Анализ видеозаписей показал, что в 15% случаев, когда эти массивные животные мчатся на полной скорости, все четыре их ноги одновременно отрываются от земли.

Это открытие не только заполняет пробел в научных знаниях, но и меняет представление о месте бегемотов в животном мире. С точки зрения «спортивных способностей» они теперь занимают промежуточное положение между слонами и носорогами.

Исключительно рысью

В отличие от других крупных млекопитающих, бегемоты, как выяснили ученые, предпочитают передвигаться рысью, независимо от скорости. Так называют особую манеру передвижения, свойственную в первую очередь лошадям, когда они поочередно перемещают пары ног, расположенные по диагонали. Но при быстром беге они — и лошади, и бегемоты — буквально взлетают, одновременно отрывая все конечности от земли.

Разница с другими тяжеловесами

Слоны, даже на большой скорости, двигаются иначе, сохраняя постоянный контакт с землей. Если опять же проводить аналогию с лошадями, то они передвигаются шагом — поочередно опираясь на каждую из четырех ног. Носороги же более вариативны: они могут ходить, рысить и даже галопировать. Галопом называется особый вид передвижения, когда животное на каждом третьем такте оказывается в воздухе без опоры на какую-либо из ног.