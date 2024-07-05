Самый сильный советский морпех: шокирующие подвиги Владимира Кайды

Ветеран войны, морской пехотинец Владимир Кайда сыграл важную роль во время драматических событий 1943 года – при освобождении Новороссийска от немецкой оккупации. Согласно первоначальной задумке, с моря должны были высадиться два десанта: основной и отвлекающий. Правда, из-за плохой организации войска основного удара противнику удалось уничтожить, а вот отвлекающей группе, в которую как раз входил Кайда, получилось закрепиться на «Малой земле». Но храбрый и самый сильный советский морпех за годы службы совершил и много других подвигов.

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Сигнальная ракета

В ходе операции отвлекающий десант высаживался по всем правилам, благодаря чему катера смогли подойти к самому берегу. Но на причал они высадиться так и не успели. Немцы, увидев, что потеряли объект, начали бить по нему артиллерией. В итоге бойцам пришлось добираться до берега, бредя по грудь в ледяной воде февральского Чёрного моря.

Всё это время морпехи находились под вражеским обстрелом. Кайда вместе с сослуживцем смог подползти к немецкой огневой точке, но неожиданно враги выпустили в небо осветительную ракету. Так пулемётчик заметил диверсантов и стал переводить огонь на них. Буквально в последний момент Владимир выстрелил в дот из сигнального пистолета. Горящая ракета залетела прямо в амбразуру, чего немцы никак не ожидали. Испуганные, они выскочили наружу и тут же стали жертвами автоматчиков. Путь для наступления оказался свободен.

Сила кулака

Во время очередного боя на открытой местности, Кайда, укрываясь от немецких бомбардировщиков, прыгнул в ближайший окоп. Каково же было его удивление, когда в непосредственной близости он увидел двоих фашистов. Так как у Владимира не было ни одного патрона в оружии, то ему пришлось рассчитывать на свои кулаки.

«Думать времени не было, я дал одному по каске – он и задёргался судорожно, второй в этот момент заметался и попытался неуклюже ткнуть меня автоматом, но получил в челюсть», – вспоминал Кайда.



И лишь после того, как фашисты «прилегли отдохнуть», советский морпех вспомнил, что у него в сапоге был спрятан нож.

Бескозырка, спасшая судно

В 1942 году во время доставки припасов на армейском катере в Одессу, немецкие бомбардировщики напали на судно. Осколками снарядов был повреждён маслопровод. Но Кайда не растерялся. Он сорвал с головы бескозырку и заткнул ею повреждённую трубу, из которой лилось раскалённое масло. До прибытия катера в пункт назначения, Владимир придерживал «затычку» голой рукой.

Надежда на багор

В 1944 году Кайда служил на Балтийском флоте. Он должен был перегонять транспортные пароходы из Америки через Англию. Но корабль, на котором находился Владимир, был торпедирован и пошёл ко дну. На этот раз храброму морпеху требовалось выжить в водах Баренцева моря. Спасли Владимира английские моряки с фрегата, сопровождавшего конвой. Они зацепили барахтавшегося бойца багром и подняли на палубу. Сделали они это вовремя – буквально ещё несколько минут и Кайда умер бы от переохлаждения.

P.S.

Ветеран войны, кавалер ордена Отечественной войны, дважды кавалер ордена Красной Звезды скончался 4 марта 1984 года. Ему было 63 года.