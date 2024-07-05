«Самый русский район» в Нью-Йорке: как появился Брайтон-Бич

На юге Бруклина на побережье Атлантического океана расположился «русский район» в Нью-Йорке – Брайтон-Бич, который ещё называют «Маленькой Одессой» (якобы из этого города приехало очень уж много граждан). Сегодня он привлекает не только наших соотечественников, но и любителей провести жаркие летние деньки в непосредственной близости от океана.

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Рассветы и закаты «Маленькой Одессы»

Брайтон-Бич появился в 1868 году, когда архитектор Уильям Энгеман представил проект пляжной курортной зоны. Название же район получил после подведения специально организованного конкурса, инициаторами которого стали Генри Мёрфи и другие бизнесмены.

Вскоре прямо у пляжа вырос роскошный отель (его, правда, позже решили перенести из-за близости к океану). В 1878 году к месту провели ветку железной дороги, которая в XX веке превратилась в участок городского метро. Транспортная доступность район сделала район престижным местом жительства.

Период процветания длился вплоть до Великой депрессии, а в годы Второй мировой войны Брайтон-Бич присоединили к Бруклину. Так некогда престижный район превратился в гетто. Сложная криминальная ситуация, наплыв нелегальных эмигрантов, антисанитария сделали Брайтон-Бич «городскими трущобами».

Второе рождение

В 70-е годы прошлого столетия вместе с переселенцами из Европы в поисках лучшей жизни в США подались разочарованные в коммунистическом режиме граждане Советского Союза. Через два десятилетия поток иммигрантов не иссяк. После распада СССР в Новый Свет устремились уже жители СНГ. На Брайтон-Бич их устраивали низкие цены на жильё, близость к Нью-Йорку и к океану, а также климат.

Как известно, спрос рождает предложение. На Брайтон-Бич стали появляться школы и дошкольные заведения, офисы, клубы, рестораны, досуговые центры. Их владельцы, в первую очередь, были ориентированы на русскоязычное население, которого на Брайтон-Бич стало большинство.

Район стал возрождаться, вызывая интерес и у коренных ньюйоркцев. Они с удовольствием посещают Театр балета, продолжающий русские театральные традиции, концертный зал «Миллениум», в котором гастролируют не только российские артисты, но известные актёры других стран, а летом – атлантические пляжи.

В начале XXI века в «Маленькой Одессе» на побережье океана возвели дорогой, престижный жилой район «Океан». Жилплощадь там стали приобретать популярные российские шоумены, высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены. Так жить на Брайтон-Бич стало не только престижно, но и дорого.