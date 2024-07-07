Иван Купала: какие праздники отмечают 7 июля

Ежегодно народный праздник Ивана Купалы или Праздник летнего солнцеворота, отмечают 7 июля, причем начиная с предшествующей ночи.

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Считается, что именно в эти сутки мир наполняет магия, а ночью нечисть. Среди традиций - прыжки через костер, плетение венков и купание в водоемах. Также в эту пору принято было гадать и заниматься поисками волшебного цветка.

Предки верили, что все это притягивало здоровье, любовь и удачу. Еще в это воскресенье профессиональный праздник отметят работники морского и речного флота. Впервые его отпраздновали в 1976 году.

Также 7 июля - День борьбы с психосоматическими заболеваниями и подсчета камешков на мостовой, а также глобальный день прощения.