Ивановская ядерная катастрофа: что случилось в СССР в 1971 году

Самой известной радиационной аварией в СССР считается катастрофа в Чернобыле, произошедшая в 1986 году. Однако еще за 15 лет до трагедии на Чернобыльской АЭС, в Ивановской области излучению подверглись сотни, а, может, и тысячи людей. При этом сами жители области даже не подозревали о том, что произошло.

Секретный проект

С середины 1960-х годов в Советском Союзе в рамках программы «Ядерные взрывы для народного хозяйства» на территории страны было произведено более 100 ядерных взрывов в мирных целях. С помощью таких методов ученые исследовали земную кору, а также осуществляли поиск месторождений нефти и газа. Аналогичные задачи были поставлены перед специалистами проекта «Глобус-1» и в 1971 году. Тогда посредством мирного атома в Ивановской области предполагалось обнаружить нефть.

Однако, если верить Владимиру Кучину, автору издания «Всемирная волновая история», 19 сентября 1971 года, когда все было готово для взрыва, жителей упомянутой области, а в частности население деревни Галкино, предупредили о якобы надвигающемся землетрясении. Местные милиционеры попросили людей вывести скотину и покинуть на время дома, предварительно заклеив окна полосками бумаги. Однако немногие даже догадывались о том, что происходило на самом деле.

Радиационная катастрофа

В действительности 19 сентября 1971 года всего в 4 километрах от деревни Галкино 2 десятка геологов пробурили пару скважин глубиной более 600 метров. В одну из скважин заложили ядерный заряд мощностью 2,3 кт. Этот заряд был слабее, чем бомба, сброшенная в свое время американцами на японский город Хиросиму, но от этого он не становился менее вредным для человека и окружающей среды. Впрочем, свою лепту в трагедию внесла аварийная ситуация, которая сопровождала взрыв.

Дело в том, что заряд был забетонирован неправильно, вследствие чего пробку детонатора вышибло. Батыр Каррыев, автор книги о катастрофах «Вот пришло землетрясение», утверждает, что через 16 минут после взрыва у скважины образовался газоводяной фонтан, состоявший из радиоактивных продуктов взрыва. В течение всего 2 часов мощность дозы излучения возле скважины достигла 210 Р/ч. Общая же площадь радиоактивного заражения исчислялась десятками тысяч квадратных метров.

Последствия заражения

Радиоактивный фонтан хлестал неподалеку от деревни Галкино не менее 10 дней. Как вспоминала фельдшер ближайшего к Галкино села Ильинского Анна Сурикова, жители Ивановской стали умирать практически сразу после неудачного ядерного взрыва. Наиболее частыми причинами смертей, по словам Суриковой, были онкологические заболевания, в том числе печени и кожи, а та часть области, которая располагалась неподалеку от Галкино, фактически обезлюдела.

Мало того, в 1991 году главный врач Ивановской области Валентина Губернаторова выезжала в Галкино и выяснила, что мощность радиоактивного излучения там в тот момент превышала норму в тысячу раз. Ученые Л. А. Пучков и А. Е. Воробьев сообщают о том, что и в 2017 году на площади примерно в 1 га вокруг скважины радиационный фон по сравнению с естественным был превышен в 2 раза. А физик Евгений Буянов заявляет, что работы по дезактивации зараженного участка продолжаются до сих пор.