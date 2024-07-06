В Монголии 410 млн лет назад из-за разлома земной коры образовался новый океан

Территория современной Монголии представляла собой расплавленное море вулканических пород и особо горячей мантии.

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Они раскололи земную кору, образовав там Монголо-Охотский океан, существовавший свыше 100 млн лет, установили ученые. Новое исследование призвано помочь в понимании цикла Вильсона — формирования и исчезновения океанов, связанных с движением литосферных плит. Исследование опубликовано в Geophysical Research Letters.

Ученых заинтересовали вулканические камни на северо-западе Монголии, датированные девонским периодом (419-359 млн лет назад). Девонский период часто называют эпохой рыб: растения только начали покорять сушу, а рыбы уже вовсю царствовали в воде. В то время существовали два больших материка – Лавразия и Гондвана, а также целая россыпь микроконтинентов, которые впоследствии образовали Азию.

При изучении химического состава древних пород удалось установить, что Монголо-Охотский океан появился между 410 и 415 млн лет назад. Анализ показал, что вулканический камень является остатками особо горячих мантийных плюмов — потоков, движущихся от основания мантии у ядра Земли, к поверхности. Произошел разрыв ранее соединившейся земной коры. Формированию океана способствовали слабые места между микроконтинентами, сказал профессор геологии и геофизики Китайской академии наук Миньшуай Чжу.

«Мантийные плюмы обычно участвуют в первой стадии цикла Вильсона: распаде континентов, открытии океанов, таких как Атлантический», — пояснил Чжу.



Исследователи намерены использовать результаты своей работы для создания компьютерных моделей, которые лучше опишут движения тектонических плит в Девонском периоде.