Зачем предатель Власов женился на вдове эсэсовца

В 1945 году Андрей Власов женился на эсэсовской вдове. Однако сделал он это не потому, что очень любил немку. Дело в том, что Власов надеялся через новую супругу заслужить расположение Генриха Гиммлера.

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Роман с вдовой

Андрей Андреевич Власов стал одним из самых высокопоставленных советских военачальников, перешедших во время Великой Отечественной войны на сторону врага. Мало того, Власов, находясь на территории Германии, вступил в брак с Хайди Биленберг. Биленберг, как утверждает Олег Смыслов, автор книги «Предатели и палачи 1941-1945», в 1943 году лишилась супруга, который погиб на Кубани, заведовала домом отдыха СС, куда был отправлен и Андрей Андреевич.

Днем Биленберг прогуливалась по живописным окрестностям в компании Андрея Власова и его приятелей, а вечерами музицировала для них же. Несмотря на то, что Хайди не говорила по-русски, а Власов не владел немецким, они быстро нашли общий язык. Немаловажную роль в сближении сыграло умение Андрея Андреевича обольщать женщин. В этом деле у него был богатый опыт. Биленберг была так увлечена Власовым, что без колебаний приняла его предложение руки и сердца.

Причины брака

Чтобы зарегистрировать свои отношения с Хайди Биленберг, Андрею Власову пришлось преодолеть немало трудностей. Как заявлял сам Власов на допросах, подобные браки в нацистской Германии были запрещены. «Мой брак был допущен как исключение, с санкции Гиммлера», — свидетельствовал генерал. Дело в том, что рейхсфюрер Генрих Гиммлер упорно не желал принимать Власова, и тот решил воспользоваться эсэсовской вдовой для того, чтобы заслужить его доверие.

Оказывается, брат Биленберг, если верить Николаю Коняеву, автору издания «Генерал из трясины. Судьба и история Андрея Власова», был ближайшим помощником Гиммлера. Да и сама Хайди была с ним знакома. Поэтому Власов и решил воспользоваться немкой для того, чтобы «породниться» с видным нацистом. Андрей Андреевич рассчитывал, что благодаря женитьбе заслужит благосклонность Гиммлера. Но это произошло раньше, так как именно Гиммлер дал разрешение на бракосочетание Власова и Биленберг.

Последующие события

В сентябре 1944 года Андрея Власова вызвали к Генриху Гиммлеру. Власов впоследствии вспоминал, что Гиммлер разрешил ему создать «Комитет освобождения народов России» и сформировать из военнопленных 5 дивизий. Также Гиммлер поручил Андрею Андреевичу написать «Манифест комитета» и представить его на утверждение. Кроме того, Гиммлер поинтересовался у Власова, существовал ли заговор в Красной армии в 1937 году. Он расспрашивал также о Сталине и о возможности переворота в СССР.

В конце концов Генрих Гиммлер санкционировал и брак Андрея Власова с вдовой эсэсовца. Регистрация состоялась в апреле 1945 года, но вместе супруги прожили недолго. В мае того же года Власов, который до этого пытался договориться с американцами о предоставлении политического убежища, был взят в плен советскими военнослужащими. Более чем через год Власов был признан виновным в измене Родине и приговорен к смертной казни.