«Заговор историков»: почему скрывают истинное назначение древних сооружений

На Крите обнаружен лабиринт – вроде как тот самый, в котором некогда бродил мифический Минотавр и жрал население. Правда, одно такое сооружение на острове уже имеется, его более сотни лет показывают туристам. Неувязочка... Да и по размерам последняя находка как-то не впечатляет, судя по всему историки опять выдают желаемое за действительное. Они, как обычно, просто не понимают истинного предназначения древних сооружений. Или не хотят понимать.

© Министерство культуры Греции

Около 48 метров в диаметре, толщина стен примерно 140-150 см. При этом никаких сложных проходов, заблудиться там невозможно. Разве что в сильном подпитии, передвигаясь на четырёх конечностях. Но вроде как в легенде про Минотавра нет никаких упоминаний о том, что античные герои отправлялись в Лабиринт, предварительно осушив амфору-другую.

Некая лабиринтообразная структура, судя по фото, действительно имеет место, причём помещения соединяются между собой некими узкими «проходами». Наличие внутри костей животных и многочисленных фрагментов керамики историки объяснили банкетами, которые там устраивались. Минотавру, не иначе как, тоже наливали. Всё так и было, учёные это знают досконально.

Больше всего данное сооружение смахивает на обычные… очистные сооружения, в ряде версий там тоже присутствует структуры лабиринтного типа, задерживающие тяжёлые фракции. Да и по размеру как раз похоже. Вот только подобные объекты как-то выпадают из придуманной официальной наукой «исторической последовательности». Хотя, по сути, выпадают все строения, скопом.

«Храм, мавзолей, стадион, амфитеатр, саркофаг, дворец, цистерна – это не более чем условные наименования неких строений, назначение которых мы на самом деле не знаем. По мнению официальных учёных, древние люди не строили себе жилища, а только возводили всякие ритуальные объекты. Иными словами, всё, что не вписывается в их теории, объявляется культовыми сооружениями. Причём те части строений, которые вообще никуда не пришить, просто закрывают для осмотра», – объясняет ведущий канала «Забытые руины» Максим Гаубец.



Для кого-то, наверное, будет открытием, что под каждым античным храмом есть так называемая «цистерна» – огромное подземное помещение непонятного назначения, стены которого сложены из титанических блоков. По большей части они замурованы – ибо нечего! – но иногда туда пускают. О том, для чего нужны эти подземелья, историки молчат.

Под титаническим комплексом Баальбека проложены огромные тоннели, даже больше тех, что можно увидеть в московском метрополитене. Аналогичные ходы есть под храмом Аполлона в Дидимах (название условное), который даже больше, чем «раскрученный» объект в Ливане. Тут тоже мало куда пускают.

И везде огромные блоки, филигранная каменная резьба, 3D-конструкции, рассчитанные и изготовленные с непостижимой для нас точностью. Нулевые стыки между камнями, отсутствие какого-либо скрепляющего материала вроде бетона, изредка – металлические скобы и прочие профили, соединяющие мегалиты.

И так – по всей планете. В Египте, в Турции, в Греции, в Италии, по всей Европе, в Индии, в Камбодже, в Мексике и даже в Японии. И кто всё это построил? Историки нам объясняют, что древние люди – при помощи палки-копалки, медного зубила и такой-то первобытной maman. Ни одного древнего зубила, кстати, не найдено, что уже странно.

Есть надписи, но, увы, кривые-косые – буковки «пляшут», прямые линии отсутствуют как класс. Как смогли, так и накорябали. При этом нам говорят, что эти же люди до долей миллиметра выдерживали точность линий зданий. Кстати, вовсе не факт, что всё это делали древние греки или римляне, их существование никто доподлинно не доказал.

Кто именно нарисовал (с ошибками!) картуш фараона внутри так называемой пирамиды Хеопса, прекрасно известно, это был английский полковник Ричалд Вайс. Всё настолько шито белыми нитками, что аж диву даёшься. А вот академическая наука всему как бы верит.

«Картуши и царские титулы, написанные на стенах камер, были неточными, грубыми и чрезвычайно крупными. Длина большинства картушей составляла от двух с половиной до трех футов, а ширина – примерно фут, причем они занимали наиболее доступную часть каменных блоков, как будто рисовавшему их человеку требовалось все свободное пространство. Они резко контрастируют с точностью, изяществом и удивительной пропорциональностью древних египетских иероглифов», – пишет в своей книге «Лестница в небо. В поисках бессмертия» знаменитый израильский историк Захария Ситчин.



«Каменный век» был – тут историки не врут. Но всё остальное ложь. В ту эпоху люди умели строить из блоков массой в сотни и тысячи тонн, они резали мрамор и гранит как масло, при помощи станков с ЧПУ создавали на мегалитах совершенно невозможные узоры. И, наверное, потом действительно настал век бронзовый – когда одичавшие после планетарной катастрофы (глобальной войны?) человеки выковыривали из разрушенных античных зданий металл и из него делали топоры и прочие копья. Правда, в школе нас учат немного иному...

Пока же академические учёные упорно сопротивляются и на каждое непонятное древнее сооружение выдумывают «научное» объяснение. Порой совершенно абсурдное, как в этот раз.

А что будет, если там же, на Крите, найдут ещё несколько таких «очистных сооружений»? Тоже ведь придётся объявлять лабиринтами Минотавра.