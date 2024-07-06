Ученые нашли останки гигантского хищника возрастом 280 миллионов лет

Ученые обнаружили окаменелые останки гигантского пресноводного хищника, обитавшего на территории современной Намибии около 280 миллионов лет назад. Он получил название Gaiasia jennyae.

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Этот вид был представителем древних четвероногих, которые являются предками современных земноводных и четвероногих. Gaiasia jennyae достигала в длину около 2,5 метра и напоминала гигантскую саламандру.

Она жила в воде и охотилась на мелких животных. Для этого она использовала увеличенные зубы или способность всасывать пищу ртом. Животное могло быть самым крупным из всех известных на тот момент представителей своей группы, сообщает Associated Press со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Исследователи нашли окаменелость задней ноги динозавра, относящегося к позднему триасовому периоду, который ранее не был идентифицирован. Эти динозавры существовали около 210 миллионов лет назад. Вес такого существа эксперты оценили в 390 килограммов.

До этого палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид плотоядного динозавра, который жил 69 миллионов лет назад. Данный вид отличается от других маленьким черепом и отсутствием рогов, которыми обладали карнотавры из того же семейства.