Колледж с королевскими особами частично запретил смартфоны: выдадут Nokia

Итонский колледж, известный своим престижем и выпускниками, среди которых британские королевские особы и премьер-министры, вводит новую политику использования мобильных телефонов для учащихся. Начиная с сентября, первокурсники будут получать вместо смартфонов старые телефоны Nokia. Эта инициатива направлена на то, чтобы

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"сбалансировать преимущества и проблемы технологий в образовании, обеспечив студентов основными средствами связи и сведя к минимуму отвлекающие факторы, связанные со смартфонами", пишут СМИ.



Этот шаг последовал за предыдущей политикой колледжа, требующей от первокурсников сдавать смартфоны на ночь в 2018 году. Согласно новым правилам, студенты будут использовать кнопочные телефоны во внеучебное время, дополняя их iPad, выдаваемыми школой для образовательных целей. В остальных группах будут действовать соответствующие возрасту меры контроля.

Учебное заведение было основано Генрихом VI как благотворительная школа для бесплатного обучения 70 бедных мальчиков, которые затем должны были поступить в Королевский колледж в Кембридже, основанный тем же королем в 1441 году.