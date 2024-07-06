Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона

Франция запретила вывозить из страны два пистолета, принадлежавших Наполеону Бонапарту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министерство культуры [Франции] опубликовало в субботу (...) указ, запрещающий вывоз пары пистолетов, принадлежавших Наполеону I», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в ближайшие дни оружие французского императора должно быть выставлено на торгах в Фонтенбло. Их стоимость оценивается в 1,2-1,5 миллиона евро. Минкультуры ввело запрет на вывоз пистолетов на случай, если так захочет сделать потенциальный покупатель.

Ранее сообщалось, что шляпу Наполеона продали на аукционе в Фонтенбло почти за два миллиона евро. Сумма стала рекордной для всей коллекции вещей, связанных с французским императором.