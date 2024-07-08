Женщина разбогатела после продажи побитой посуды, пролежавшей на чердаке 20 лет

Жительница Великобритании Джилл Стюарт выставила на аукцион китайскую посуду, которая пролежала у нее на чердаке 20 лет, и разбогатела. Об этом стало известно в субботу, 6 июля.

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Ящик с антикварной посудой оставил на чердаке ее дедушка, который путешествовал в Китай. Он думал, что из-за повреждений посуда не может представлять никакой ценности. Женщина разбирала чердак и думала выбросить драгоценную посуду, но передумала в последний момент.

— Женщина продала коробку побитой посуды, которая два десятилетия простояла у нее на чердаке, за колоссальные 200 000 фунтов стерлингов (примерно 22 миллиона рублей — прим. «ВМ»), но чуть не потеряла лот, — сообщило издание The Sun.



2 июля в штате Пенсильвания Соединенных Штатов больная раком 75-летняя Донна Осборн решила отпраздновать день рождения и купила лотерейный билет, который оказался выигрышным. По воле случая она выиграла пять миллионов долларов. Часть призового фонда Осборн решила потратить на путешествие на Аляску.

Другая история произошла в Британии, где сантехник Джошуа Уинслет выиграл в лотерею 13,5 миллиона фунтов стерлингов, однако он увлекся гедонизмом и стал наркоманом.