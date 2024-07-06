Найдена новая змея с синими губами и желтыми глазами

Группа герпетологов под руководством Сабиры Идиятуллиной из Московского государственного университета описала ранее неизвестный вид змей, обитающих в тропических лесах Вьетнама, пишет N+1.

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Новый вид, подробно описанный в журнале Zootaxa, относится к семейству гадюковых (Viperidae) и был обнаружен во время полевых исследований, проводившихся с января по август 2023 года на юго-востоке Вьетнама. Названная синегубой куфией (Trimeresurus cyanolabris), эта змея имеет яркую окраску: ярко-зеленое тело, кирпично-красный хвост, синеватые губы, подбородок и горло, а также желтые радужные оболочки глаз.

Самки змей достигают 743 миллиметров, а самцы - 607 миллиметров в длину. Команда выделила новый вид, проанализировав размеры, рисунок чешуи, строение гемипениса и митохондриальную ДНК, и определила его как часть комплекса видов T. macrops. Его ближайший родственник - красноглазая куфия (T. rubeus), обитающая на юге Вьетнама и Камбоджи.