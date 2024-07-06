Приметы и поверья на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала

7 июля по народному календарю отмечают день Ивана Купала. Традиционно этот праздник начинали справлять уже накануне, сразу после захода солнца. Люди собирались у ближайшего водоема, чтобы провести время в кругу близких людей. Обязательно при этом разжигали костры, водили хороводы и пели песни. Другие названия дня: Иванов день, Иван-травник, Первый покос и Купальник.

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На Руси верили, что в этот день просыпаются злые духи, которые принимают облик людей или животных. Поэтому их не так-то просто распознать. Если собираетесь провести день не дома, то следует взять с собой икону или оберег. Но даже если решили никуда не ехать 7 июля, пригласите близких и друзей в гости. Это поможет отогнать нечисть. Леса и водоемы в малознакомых местах лучше не посещать в одиночку. В воде могут поджидать русалки и леший.

Если не хотите столкнуться с нищетой, то не следует подбирать монеты и купюры с земли. На них может быть порча. День Ивана Купала не подходит для смены прически. Запланируйте поход в салон красоты на другой день. Нельзя рвать цветы – к скандалу в семье. В этот день растения полагается собирать только в лечебных целях.

Помимо колдунов наши предки опасались встречи с ведьмами: ночью они садятся на свои метлы и летают над жилыми домами. Чтобы отогнать их, люди развешивали крапиву над окнами и входной дверью. Не менее эффективным для защиты от темных сил в старину считался чертополох.

Согласно приметам, если мало звезд на небе – значит будет богатый урожай грибов, роса на трава – к похолоданию, красное небо на закате – к жаре. Если с самого утра чувствуется крепкий запах свежей травы – скоро пойдет дождь.