Почему нельзя признаваться в любви 10 июля

Православная церковь 10 июля чтит память Самсона Странноприимца. В этот день отмечается Самсон Сеночный, Самсон Сеногной, Самсонов день.

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В самый разгар сенокоса, в день святого Самсона, все, от мала до велика, выходили на луг. Фермеры торопились собрать сено, пока погода не испортилась. Они боялись, что могут начаться дожди, которые испортят еще не высохшее сено или вовсе уничтожат его. Сено должно было хорошо просушиться на солнце, чтобы стать ароматным, питательным и сохранить свои качества на долгое время.

Перед началом сенокоса наши предки молились святому покровителю этого дня, прося его удержать дождь, чтобы они могли без препятствий собрать и высушить урожай.

В день Самсона особое внимание уделяется проявлению гостеприимства и доброты. Существовал обычай приглашать гостей и угощать их разнообразными яствами. Считалось, что щедрость к окружающим будет вознаграждена в будущем, поэтому в этот праздник люди оказывали особую поддержку нуждающимся.

В день Самсона Сеногноя не рекомендуется признаваться в чувствах или делать предложение руки и сердца, ведь по поверью в этот день высока вероятность получить отказ или столкнуться с неожиданными ситуациями, которые могут негативно сказаться на отношениях.

Приметы погоды:

На Самсона дождь — семь недель то же.

Много пчел летает — ожидается засуха.

Радуга поперек реки — к ясной погоде.

Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями — к непогоде.

Именины отмечают: Александр, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Юрий.