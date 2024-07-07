«Они до сих пор считают нас “наташами”, которые на все согласны»

Фэла родилась в Казахстане, и тяга к приключениям была у нее всегда. Пять лет назад она получила предложение поработать в Египте диджеем и сразу согласилась. Тогда об этой стране она знала лишь истории о пирамидах и древних богах со звериными головами, но реальной египетской жизни не представляла. Как Фэла пережила культурный шок, что раздражает ее в поведении местных жителей, как они относятся к девушкам, что можно в Египте, а что нельзя и сколько стоит жизнь в этой стране — об этом и многом другом Фэла рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.

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О переезде в Египет и шоке на третий день

В октябре будет пять лет, как я живу в Египте. Но я не нахожусь здесь постоянно. Прилетаю на год, потом на полгода могу улететь, и так по кругу. Живу я в курортном городе Шарм-эль-Шейхе. Я обожаю отель, где живу и работаю, но сам город не вызывает во мне каких-то приятных эмоций. Сам по себе он небольшой, и я бы сказала, что он больше напоминает деревню.

Вообще, меня с детства привлекала история Египта, пирамиды, фараоны, мумии и так далее. Когда в 2019 году мне предложили работу здесь, я, не раздумывая, согласилась. Хорошо помню, что на дворе был октябрь. Мой самолет приземлился ночью. Было довольно темно, и я не особо разглядела город из окна такси. Когда меня привезли в отель, я ощутила, что попала в сказку. Люксовая гостиница, роскошный номер, повсюду горят огни. Я растаяла!

© Фото: @djfela_

Но моей ошибкой было, что я заранее ничего не выяснила о городе — ничего не читала, не гуглила и даже не спрашивала у знакомых. Мне казалось, что я лечу в очень крутое тусовочное место — море, лето, шоппинг и никаких забот. Шок наступил на третий день, когда мне понадобилось выйти за территорию отеля. Тогда я увидела настоящую деревню с грязью, разрухой, бедностью. Никакого тебе «старбакса», привычных модных магазинов. Только один полупустой торговый центр... Вот тогда я поняла, куда попала.

О местных жителях и их чувстве юмора

Проведя пять лет в Египте, я до сих пор не могу привыкнуть к воспитанию местных жителей, а точнее — к его отсутствию. Они не знают элементарных правил этикета. Человеку из СНГ египтяне могут показаться очень невежественными и грубыми. У меня до сих пор иногда происходят стычки с местными из-за их поведения.

© Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Недавно, например, мы с подругой пришли в приличный супермаркет, я собрала свою продуктовую корзину и подошла на кассу. Спрашиваю: «Могу ли я оплатить покупки долларами?» Продавец отвечает, что можно. Я беру пакеты, начинаю складывать продукты. Тут продавец решил, что видимо может со мной пошутить и говорит: «Пакет стоит два доллара». Я в шоке, ничего не понимаю. Он смеется и продолжает: «А твоей подруге все бесплатно. И за продукты платить не надо». Мы с подругой переглядываемся и не можем сообразить, почему какой-то незнакомый человек таким образом себя с нами ведет. В итоге этот египтянин говорит: «Ладно, тебе тоже пакет бесплатно». Я хочу взять у него из рук деньги, а он начинает играть со мной, как с ребенком — дам, не дам, как мороженщики в Турции. Меня это вывело из себя, я начала кричать и требовать позвать менеджера. Тут же этот кассир прикинулся, что не знает английский. И такое случается постоянно. Бесит!

О погоде в Египте

Египет — очень жаркая страна. При этом здесь еще и очень влажно. Летом, выйдя на улицу, ты через три секунды становишься потным, мокрым, липким. Очень неприятно.

© Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дышать также очень тяжело. Поэтому в первой половине дня все сидят дома под кондиционерами. После полудня в городе начинается жизнь: открываются магазины, начинают работать кафешки, люди выходят на прогулки. Я тоже выхожу из номера не раньше пяти вечера. Иногда могу с утра пойти на море и сидеть там в тенечке весь день, пока солнце не спрячется.

О ценах, плохом алкоголе и русском сервисе

Несмотря на жару, у Египта есть свои плюсы. Например, невысокие цены. Жилье здесь недорогое. Неплохую однокомнатную квартирку можно снять за 150-200 долларов в месяц.

А вот с такси раньше была большая беда. Только полгода назад здесь появилось приложение, где можно вызвать машину за фиксированную сумму. До этого ты выходил на дорогу, ловил что придется, а цену назначал водитель, какую ему вздумается. Можно было торговаться, но цены все равно были очень взвинченные, рассчитанные на туристов. Иногда таксисты наотрез отказывались включать счетчик, приходилось ругаться до победного.

На маникюр и педикюр в месяц я трачу около 50 долларов. В этом плане по всему Египту примерно одно и то же.

Цены в ресторанах адекватные. Недавно ребята из Москвы открыли в Шарм-эль-Шейхе ресторан с русской кухней. Хочу сказать, что мы – русские — действительно знаем, что такое хороший сервис. Больше никто так не заморачивается. Моя подруга Даша тоже открыла недавно свою кафешку, где подают отличные пельмени и вареники. Хожу туда иногда отвести душу. Там сразу к тебе подбегает официант, предлагает воды и так далее. Вот это по-нашему!

© Фото: @djfela_

Из минусов — алкоголь в Египте самого ужасного качества, которое только можно представить. Я, например, люблю пиво. Виски и все остальные крепкие напитки здесь изготавливаются местными, так что это лучше не пить.

О недальновидности местных продавцов

Египтяне — очень хитрый народ. Они никогда не будут общаться с тобой просто так, только если есть какая-то выгода. Они заточены на получение денег, поэтому будут облизывать вас со всех сторон, но обмануть тоже могут. Это тут проще простого.

Кстати, многие египтяне знают русский язык. Иногда со мной продавцы здороваются даже по-казахски. В этом плане они очень коммуникабельные и обучаемые.

© Фото: @djfela_

Но обман здесь — норма. И в этом плане египетские продавцы очень недальновидные. Им хочется в моменте срубить побольше денег, но они не думают о последствиях. Однажды мне продали пальмовое масло вместо кокосового. Я заметила это только дома, но на следующий день вернулась и устроила скандал. Я сказала, что ни один гость моего отеля больше не придет в этот магазин, а будет ходить в соседний, где меня хорошо обслужили. Пускай будет ему уроком.

Об отношении к девушкам

Девушки из стран СНГ — это все еще легкодоступные «наташи» в понимании египтян. Меня до сих пор шокирует, как местные мужчины проявляют внимание. Они ведут себя буквально как дети. Могут написать в соцсетях: «Привет, красотка!» В ответ он ожидает, что ты сразу кинешься ему в объятия и раздвинешь ножки. Если ты не отвечаешь на сообщения, то египтянин может серьезно обидеться, может даже заблокировать. Это очень забавно.

© Фото: @djfela_

К египтянкам у них отношение совершенно другое. Более уважительное. Чтобы жениться на «своей», египтянам нужно выплатить круглую сумму семье избранницы. Плюс отец и братья девушки максимально ее оберегают, всегда готовы защитить. Поэтому неуважительное отношение к египтянкам — это редкая глупость. Кстати, замужние местные жительницы почти никогда не работают. Деньги зарабатывает и обеспечивает семью муж.

О дресс-коде и странных выходных

Египет — мусульманская страна и нравы здесь довольно строгие. Я всех знакомых девушек предупреждаю: никаких глубоких декольте, коротких юбочек и мини-шортиков. Чересчур сексуальная одежда здесь не приветствуется. Можно открывать плечи, ноги, но это не должно быть пошло и вульгарно.

Кстати, для меня было удивлением, что у арабов пятница — это выходной, а в воскресенье они уже работают. Я привыкла, что пятница — полноценный рабочий день и пару раз приезжала в какие-то государственные учреждения, целовала замок и ехала обратно домой.

А еще в Египте есть очень жесткое разделение развлекательных заведений. Есть клубы и рестораны для местных, где играет только арабская музыка и девушки танцуют беллиданс. А есть клубы для туристов, куда приезжих привозят аниматоры из отелей и получают за это свой процентик.

© Фото: Emilie Madi / Reuters

Музыку в туристических местах играют разную. Есть клуб, где ставят хороший андеграунд: мелоди-техно, афро-хаус. Есть места, где можно потанцевать под R’n’B и мумбатон. Есть клуб прямо в пустыне под открытым небом, куда приезжают известные диджеи со всего мира. Там играет сборная солянка.

Интересный факт — все клубы Египта закрываются в три часа ночи. Никаких тебе афтерпати и продолжения веселья. Магазины, где продается алкоголь, также закрываются в 2-3 часа ночи.

О том, что нужно знать перед поездкой в Египет

Людей, которые планируют переезд в Египет, я хочу предупредить, что уровень жизни здесь не тот, к которому мы привыкли. Например, продуктов, знакомых нам с детства, здесь нет. Режим дня скорее всего у вас тоже изменится.

© Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Также правила дорожного движения могут шокировать. Здесь другой мир. Но не нужно бояться. В крупных городах Египта живет очень много русскоговорящих людей, так как жизнь здесь сильно дешевле, чем в странах СНГ. Вы точно не будете одиноки и всегда найдется кто-то, кто вам поможет.