Народные приметы на 8 июля: что нельзя делать в этот день

8 июля по народному календарю - Петр и Феврония, Феврония русальница. Этот день благоприятен для влюбленных, потому что его покровители Петр и Феврония считаются символами сильной, верной и красивой любви.

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На Руси до прихода христианства в этот день отмечали праздник всех влюбленных. Покровителями этого дня были сыновья богини Лады - Лель, Полелей и Дид.

Младшего сына, Леля, представляли в виде крылатого младенца, своими стрелами поражающего сердца влюбленных.

Полелей - второй сын Лады, покровитель супружества. Его представляли красивым мужчиной, одетым в дорогие золотые одежды. На его голове красовался венок из шиповника.

Третьим сыном богини любви и красоты был Дид - красивый молодой мужчина, державших в руках двух голубков, которые символизировали супружескую заботу и нежность. Дид покровительствовал семьям и крепким союзам, проживающим вместе уже долгое время.

После прихода христианства на Русь, покровителями этого дня стали Муромские чудотворцы Петр и Феврония. К ним обращались о благословении для вступающих в брак и о благополучии в семье.

Этот день верности, любви и семьи. В народе подмечали, если 8 июля работать бок о бок с женой, то это принесет счастье и достаток в дом.

А заниматься было чем, ведь день Петра и Февронии - время большого сенокоса. Крестьяне только поспевали сено ворошить, в копны сгребать и стога метать.

Согласно поверью, с этого дня русалки начинают водить хороводы, потому и получил он еще одно название - Феврония-русальница.

8 июля не стоит готовить блюда из теста - ухудшится материальное положение. Не совершайте дальние поездки и не отправляйтесь в путешествие. Ни за что нельзя ссориться со второй половинкой. Не переезжайте на новое место жительство, не меняйте работу - к неприятностям в личной жизни или рабочих вопросах. Не рекомендуется заниматься рукоделиями - изделие не получится, работа будет проделана напрасно. Нельзя заниматься садом и огородом.