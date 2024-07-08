Секреты поиска пропавших людей раскрыл кинолог

В Новосибирской области кинологов с собаками для розыска пропавших людей привлекают с 2013 года. Современная техника подчас уступает чутью специально обученной собаки – особенно если работать приходится за городом, в лесу. Руководитель направления «Кинология» ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Луиза Мамаева корреспонденту VN.ru рассказала, что только в прошлом году собаки отыскали троих людей: «В прошлом году было три нахождения. Один человек найден, жив, двое найдены погибшими. Две собаки дали направление ходу поиска. В этом году благодаря собаке был найден один человек, к сожалению, погиб. Также была одна сработка, по сути, завершившая поиск».

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По словам опытного координатора ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Натальи Кунгурцевой, кинологический расчет важен на старте поиска, когда нет условной точки входа, то есть, неизвестно место, из которого потерявшийся человек заходил в природную среду.

«Он важен для того, чтобы собака взяла след и показала, в какую сторону ушел пропавший. Далее мы можем усилить кинологический расчет пешими группами и довести поиск до логического завершения. Таких примеров у нас, в Новосибирске и Новосибирской области, существует уже много», - рассказала Наталья Кунгурцева.



Желающих разыскивать пропавших людей в регионе тоже достаточно. Одна из них – жительница Новосибирска Елена Кленова. Сибирячка решила примкнуть к поисковикам летом-2018, когда поехала сопровождать мужа-кинолога на поиск.

«После этого я поняла, что мне нужна своя личная следовая собака. И я тоже хочу ездить на поиски, причем не для сопровождения кинологического расчета, а именно как проводник собаки», - вспоминает Елена.



По-настоящему работать в отряде получилось не скоро. Елене пришлось ждать два года.

«У кинологов все очень не быстро. Пока родится нужный тебе щенок, пока ты его выучишь... Так что прошло еще два года, прежде чем в доме появился мой персональный щенок Осиёна Ойра-Ойра из Ахенгарда, рожденная специально для следовой работы. И еще полтора года подготовки до нашего первого совместного выезда на поиск», - рассказала сибирячка корреспонденту VN.ru.



Дебютный выезд с Ойрой в качестве следового кинологического расчета был в августе-2021 года. Елена Кленова говорит, что помнит его во всех подробностях.

«Ордынский район, ночь, темнота и сумасшедший проливной дождь. Экипаж полиции сопровождал нас до места. Это было глубоко в полях, дорога на наших глазах превращалась в реку воды и грязи. Мы с огромным трудом добрались до точки входа на след, и было непонятно, как оттуда выбираться обратно. Но, тем не менее, Ойра нашла и показала фрагмент цепочки следа нашей пропавшей бабушки далеко на раскисшей пашне», - поделилась Елена, добавив, что бабушку нашли живой через пару дней.



С того времени для сибирячки и ее Ойры начались поисковые будни со всеми трудностями и сложностями. Кинологическому расчету приходилось продираться сквозь тучи комаров, едкий дым от пожара, продвигаться по заболоченному лесу, мерзнуть, спасаться от лютого холода в машине. Но бросать начатое Елена не думала.

«Неопределенность, статус «НН» - «не найден» заставляют возвращаться к поиску снова и снова. Анализировать, что сделали и не сделали, что показывала собака, что можно было сделать по-другому», - признается она.



Кроме этого, женщина изначально видела себя на поисках только кинологом.

«Моя жизнь уже давно связана с собаками. Причем, в основном с породой среднеазиатская овчарка аборигенного происхождения. Это приотарники, универсальные собаки с огромными возможностями», - говорит Елена.



Про своего питомца Елена говорит с любовью и гордостью:

«Ойра - уже третья наша с мужем собака-азиатка, которая занимается следом. И первая моя-моя собака. Ей четыре с половиной года, и она в самом расцвете своих сил и носа». Занятия проходят под руководством Луизы Мамаевой – старшей направления кинологии в отряде Новосибирске. Методику подготовки следовых собак Луиза начала разрабатывать еще когда никакого отряда в здесь не существовало.



Сейчас в поисковой кинологии действуют три направления собак: поисково-спасательные собаки, которые ищут всех живых людей на заданном квадрате, собаки, которые ведут поиск тел погибших и, наконец, следовые – эти работают по образцу индивидуального запаха. В городе поисково-спасательным собакам работать очень сложно. Собак двух остальных направлений применять вполне можно, но всегда надо смотреть на условия работы.

Елена Кленова рассказала, что на городские задачи с Ойрой выезжает, но редко:

«Лично я больше люблю работать в лесу. Мне нравится лес, я спокойно в нем ориентируюсь и передвигаюсь в любое время суток. Задача же следовой собаки - показать направление, куда двигался без вести пропавший человек».



Сибирячка рассказала также несколько случаев, когда ее Ойра помогла найти пропавших людей.

«Была великолепная сработка, когда Ойра издалека учуяла следы потерявшейся девочки в городе, на закрытой территории церкви, причем в мороз -28 С, когда следовые собаки в принципе с трудом работают. Девочку нашли через несколько часов после этого, живой и невредимой. На другом поиске в заболоченной местности собака правильно выбрала развилку дорог, где проходила наша потерявшаяся сутки назад, показала пачку сигарет, когда в воздухе висел дым от лесного пожара. Женщина найдена, жива. Не так давно была еще одна очень сложная во всех смыслах сработка, когда Ойра долго шла по трехсуточному следу пропавшей женщины, вывела к сумке этой женщины. Женщину нашли, к сожалению, погибла».



Две дочки Елены и ее мужа знают, чем занимаются родители, что ездить по поиски важно и нужно, с ранних лет обожают помогать тренировать собак. Кроме этого, есть еще домашняя работа и огромное количество дел, которые требуют внимания. Со стороны кажется, что Елене Кленовой все удается легко, однако, сама она так не считает.