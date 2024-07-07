Что связывает Ротшильдов и Россию

Ротшильды – фамилия, которая на слуху во всём мире на протяжении многих веков. Об этой династии банкиров много говорят и не всегда правду. А в некоторые факты и вовсе трудно поверить. Например, оказывается, богачи уже лет 200 лет сотрудничают с Россией. Но в чём заключается такое взаимодействие?

Цари – лучшие партнёры

Взаимовыгодное сотрудничество Ротшильдов с российской властью началось ещё в 1822 году с кредитования. А в 1876 году император Александр II заключил с банкирами договор, по которому они фактически стали управляющими царской казной, получив право проводить сделки с золотом от имени Российской империи.

Ротшильды начали размещать на внешнем рынке государственные облигации России. Также предпринимателей интересовали и запасы нефти. Известно, что банкиры принимали активное участие в добыче «чёрного золота» на Бакинских нефтяных приисках, в Белоруссии. Благодаря Ротшильдам в отрасли стали применяться новые технологии для освоения месторождений и транспортировки (железные дороги, нефтепроводы, танкеры). Такой вклад позволил выйти Российской империи на мировой рынок.

Назад в СССР

Иосиф Сталин же предпочитал совершать операции с Рокфеллерами. При этом Ротшильды не отчаивались – они всё ждали удобного момента для того, чтобы вернуться на «разведанный» ранее рынок. Это и произошло после смерти вождя народов. С середины прошлого столетия банкиры торговали золотом с Госбанком СССР и ВЭБ СССР. А во второй половине 80-х годов Михаил Горбачёв санкционировал создание в Москве международного коммерческого «Банка общественного финансирования и кредитования национальных программ» (БНП), в число акционеров которого должен был войти швейцарский банк Ротшильдов Banque Privee Edmond de Rothschild SA. Кстати, один из представителей династии – барон Натаниель Виктор Ротшильд – мог быть одним из знаменитой «кембриджской пятёрки», которую называли «самой сильной советской разведывательной группой времён Второй мировой войны». Этот Ротшильд являлся членом палаты лордов и главой отдела МИ-5 по борьбе с саботажем. Так что сомневаться в том, что барон располагал ценными сведениями, не приходится.