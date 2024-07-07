День семьи, любви и верности: дата, история и традиции праздника

День семьи, любви и верности призван напомнить людям о главных ценностях, которые всегда были основой российского общества. Взаимная поддержка и доверие между членами семьи — фундамент крепких отношений и личного счастья. На какой день выпадает праздник, история его появления и как отмечать эту дату — в материале «Вечерней Москвы».

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Когда отмечается День семьи, любви и верности

Празднество проходит каждый год 8 июля. С 2022 года оно имеет официальный статус.

История праздника

Происхождение Дня семьи имеет православные корни, в эту дату принято вспоминать святых Петра и Февронию как эталон настоящей духовной привязанности и крепости чувств. В Муроме, с которым связана легенда об этих влюбленных, праздничные мероприятия в честь них стали устраивать только в 90-е. А позднее совместили торжество с Днем города.

В нулевых муромская администрация предложила учредить Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья в память о князьях Петре и Февронии Муромских. Предложение отлично восприняли представители церкви и сенаторы. Первое празднование состоялось 15 лет назад.

Традиции праздника

Сердце празднования — город, в котором жила прославленная чета. На муромской набережной Оки устраиваются массовые гуляния, выступают музыканты, торговцы и ремесленники продают свои товары, можно купить сувениры и полакомиться уличной едой. Когда День семьи выпадает на будни, празднество переносится на ближайший выходной.

Этот день традиционно принято проводить с семьей, устраивать пикники или вместе посещать культурные мероприятия. Места, где можно провести время с членами семейства в мирной и радостной атмосфере, разнообразны — от парков и пляжей до семейных кафе и развлекательных площадок.

В городах России проходят разные акции, посвященные семейным ценностям. Власти и общественные организации устраивают выставки, концерты, спортивные соревнования и мастер-классы.

Символ праздника — ромашка. Принято изготавливать венки, украшать ими волосы, обмениваться букетами и открытками с изображением этого скромного цветка. Такие карточки (по аналогии с западными валентинками) получили название «февроньки».

Цветок с белыми лепестками и желтой сердцевиной также украшает медаль «За любовь и верность», которую вручает правительство супругам со стажем совместной жизни в четверть века.

Влюбленные стараются узаконить отношения в эту дату, вопреки тому что на данный период приходится Петров пост и свадебные гулянья неуместны.

Предание о Петре и Февронии

Предание о Петре и Февронии стало символом истинной любви и того, что никакие преграды не могут разрушить связь двух сердец. Оно вдохновляет людей, показывая важность и святость семейных уз.

История любви князя муромского Петра и Февронии описана в древнерусской повести XVI века. Однажды правителя одолела проказа. Он очень страдал, а кожа его покрылась струпьями. Надежды на исцеление не было. Во сне к нему пришло озарение, что спасти его может дочь пчеловода по имени Феврония. Больной решил не упускать шанса и поехал под Рязань искать знахарку. Девушка не отказалась спасать Петра, но просила дать слово, что тот возьмет ее в жены, если болезнь отступит. Мудрая дочь пчеловода слово сдержала — князь выздоровел. Но связывать себя узами брака с простой девицей раздумал. Как только он решил расстаться с ней навсегда, болезнь стала возвращаться. Он опять вернулся к Февронии за исцелением, и снова она его вылечила. На этот раз он взял спасительницу в жены.

После они прожили в мире и согласии всю жизнь, в глубокой старости приняли постриг и стали жить в молитвах в разных монастырях. После смерти они пожелали быть погребенными в одной могиле. Супруги ушли из жизни в одно и то же время, каждый в своей келье. Их просьбу о совместном захоронении решили не исполнять, так как это противоречит монашеским уставам. Но тела усопших чудесным образом все равно оказались вместе. Повторно разлучать их не стали. Мощи князей сейчас хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

Распространенные вопросы и ответы

Почитались ли святые Петр и Феврония на Руси?

Образцовую пару причислили к лику святых в XVI столетии. Позднее была создана повесть о них, что дошла до наших дней. Святых чтили все — и простой народ, и монаршие персоны: государь Федор Иванович и его супруга Ирина Годунова просили святых, чтобы те послали им ребенка. Мольбы были услышаны. Чтобы заручиться поддержкой святых, в Муром прибывали Петр I, Екатерина II, Николай I, Александр II.

Какие еще славянские праздники приходятся на 8 июля?

Восточные славяне на восьмой день второго месяца лета занимались первым покосом. Также открывали купальный сезон в водоемах. Предки верили, что в эту дату — День Февронии Русальницы — русалки больше не представляют опасности, так как погружаются в глубокий сон на дне.

Почему ромашка — символ праздника?

Ромашка — любимый жителями России цветок, который встречается на многих лугах и дачных клумбах. Трогательное растение символизирует светлые, прекрасные, нежные чувства. Его белые лепестки и ярко-желтые или золотистые сердцевинки создают образ чистоты и непорочности. Природное очарование цветка вызывает чувство гармонии и умиротворения. Ромашка также ассоциируется с летом, радостью и счастьем.