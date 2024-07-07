Какие необычные сокровища нашли у любовника дочери Брежнева при обыске

Бориса Буряце можно назвать одним из самых ярких любовников Галины Брежневой. «Цыганский» артист умел веселиться не хуже Брежневой. Да и драгоценности он любил не меньше дочери генсека. Именно поэтому квартира Буряце напоминала скорее антикварный магазин или музей.

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Легкая жизнь

Галина Леонидовна Брежнева, дочь Генерального секретаря ЦК КПСС, увлеклась артистом цыганского театра Борисом Буряце тогда, когда еще была законной супругой Юрия Чурбанова, занимавшего пост заместителя министра внутренних дел. Буряце был намного младше своей любовницы, но это обстоятельство ему нисколько не мешало. Галину Брежневу, которая вела разгульный образ жизни, Борис, по всей видимости, привлек в том числе своим умением весело проводить время.

Благодаря роману с Галиной Брежневой жизнь Буряце стала еще более вольготной. По крайней мере, Леонид Млечин в своей книге «Знаменитые самоубийцы» упоминает о том, что после знакомства с Галиной Буряце стал солистом Большого театра и начал разъезжать по Москве на иномарке, что в тот период было редкостью. Мало того, Брежнева «подарила» возлюбленному квартиру, отличавшуюся роскошной отделкой и такой же роскошной мебелью.

Богатства «цыганского» артиста

По понятным причинам связь жены с Борисом Буряце раздражала Юрия Чурбанова, который поспособствовал аресту артиста. А привлечь к ответственности Буряце было за что. Тот питал нездоровую страсть к бриллиантам, за что друзья окрестили его «Борисом бриллиантовым». Если верить историку Сергею Семанову, автору издания «Андропов. Чекист во главе государства», в квартире Буряце хранил коллекцию драгоценных камней, а на столике стоял подсвеченный разноцветными лампами сосуд с бриллиантами.

Кроме того, стены квартиры Бориса Буряце были украшены редкими старинными иконами. Вообще, жилище Буряце больше напоминало антикварный магазин или музей. Впрочем, артист ни от кого не скрывал своего богатства: он появлялся на публике в шубах в пол из натурального меха, широкополых шляпах и бархатных пиджаках, о которых советские люди тогда даже не слышали. Любовь к экстравагантным нарядам и стала для Буряце роковой.

Невеселая судьба

За спекуляцию дубленками Бориса Буряце привлекли к ответственности в 1982 году. Хотя изначально его подозревали в краже бриллиантов из квартиры известной дрессировщицы Ирины Бугримовой. Причастность артиста к этому преступлению установить не удалось. Поэтому Борис отправился за решетку только на 5 лет. Однако «цыган», который на самом деле был молдаванином, вышел на свободу уже в 1986 году. А через несколько месяцев был арестован и Юрий Чурбанов.

Борис Буряце не прервал связь с Галиной Брежневой и частенько бывал у нее в гостях для того, чтобы утешить бывшую любовницу, расстроенную арестом мужа, а точнее конфискацией имущества. Впрочем, сведения о дальнейшей судьбе Буряце рознятся. Есть версия, что он все же скончался в тюремных стенах. А некоторые биографы настаивают на том, что Борис действительно благополучно вернулся домой и прожил еще много лет, но уже не так весело и шумно.