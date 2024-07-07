Плюнул в лицо предателю: судьба генерала Павла Понеделина

Во время Великой Отечественной войны Павел Понеделин оказался в плену, где коллаборационист Андрей Власов сделал ему весьма лестное предложение. Но Понеделин лишь плюнул в лицо предателю. Тем не менее Павел Григорьевич в течение еще нескольких лет после окончания войны числился в списках трусов.

© Русская семерка

Из учителей в военные

Павел Григорьевич Понеделин родился в 1893 году в деревне Парниково (ныне Ивановская область) в крестьянской семье. Понеделин получил учительское образование, но в годы Первой мировой войны навсегда связал свою жизнь с армией. После революции он воевал также на фронтах Гражданской войны. Впоследствии Понеделин окончил Военную академию имени Фрунзе, в которой оставался еще некоторое время в качестве преподавателя.

До нападения на Советский Союз гитлеровской Германии Павел Понеделин служил в различных воинских частях и, как и многие военачальники, не избежал ареста в неспокойные 1930-е годы. Впрочем, в мае 1938 года Понеделина освободили из-под стражи, хотя обвинение в потере партийной бдительности с него так и не сняли. Как бы то ни было, Великую Отечественную войну Павел Григорьевич встретил командующим 12-й армией.

В немецком плену

Павлу Понеделину так и не удалось как следует повоевать с противником. Уже в конце июня 1941 года его армия была окружена и разгромлена, а сам генерал оказался в немецком плену. В августе того же года в свет вышел приказ «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия». В данном документе был упомянут и Павел Григорьевич, который якобы имел возможность выйти к своим, но добровольно сдался врагу.

За это в октябре 1941 года, как пишет в своей книге «Проклятые легионы» Олег Смыслов, Павел Понеделин был заочно приговорен к расстрелу. А между тем в тот период Понеделин содержался в различных лагерях для военнопленных, где и получил предложение от коллаборациониста Андрея Власова принять участие в формировании русской добровольческой армии. Понеделин, если верить Вячеславу Звягинцеву, лишь плюнул Власову в лицо.

Несправедливый приговор

Тем не менее имя Павла Понеделина и листовки с его изображением немцы активно использовали в пропагандистских целях. Неудивительно, что после того, как Понеделина освободили американцы, он был доставлен в Москву и арестован. Генерала приговорили к смертной казни в 1950 году. И это несмотря на то, что дело отправляли на пересмотр по просьбе самого Павла Григорьевича, который так и не признал свою вину в сотрудничестве с немцами.

Доктор исторических наук Александр Чубарьян, автор издания «Великая Отечественная война, 1941-1945», считает, что на Павла Понеделина попросту несправедливо взвалили все ошибки, допущенные советским командованием. Именно поэтому спустя 3 года после смерти Сталина Понеделина реабилитировали. Чуть позже расстрелянному военачальнику вернули все награды и звания.