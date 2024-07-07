«Всех расстрелять»: как Ленин заставил французов освободить арестованную Инессу Арманд

Любовницу Владимира Ленина Инессу Арманд похоронили в октябре 1920 года в Кремлëвском некрополе, что не являлось нарушением установленного большевиками протокола. В то время у стен Кремля хоронили не только коммунистов-соотечественников, но и иностранных деятелей. Впрочем, это не помешало злым языкам судачить – мол, оказалась Арманд там благодаря своей связи с Владимиром Ильичом.

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Заслуги Арманд

Арманд была активной участницей революционных действий в России. Она проявила себя в ноябрьских боях на московских улицах в 1917 году, её неоднократно арестовывали, но она продолжала упорно заниматься подпольной деятельностью и агитацией среди французских рабочих. В последние годы жизни Арманд возглавляла женский отдел ЦК РКП.

Для иностранных библиографов основатель первого в мире социалистического государства представляется «коммунистическим фанатиком», готовым на всё (в том числе и на человеческие жертвы) ради достижения поставленной цели. Но в случае с Арманд даже зарубежные исследователи соглашались – она являлась для вождя не просто переводчицей и соратницей, готовой выполнить любые поручения. Так, британский библиограф Майкл Пирсон отмечает – Инесса была единственной представительницей слабого пола (кроме Надежды Крупской), к которой Ленин обращался на «ты». Кроме того, в письмах Владимир Ильич всегда интересовался состоянием здоровья своей «фаворитки».

Виновен в смерти

При этом, сходятся во мнении многие библиографы, похоронена на Красной площади Арманд скорее из-за чувства вины. В 1920 году туберкулёз Инессы в очередной раз обострился. Она хотела отправиться на лечение в Париж к знакомому доктору, но Ленин уговорил её пройти курс лечения в кисловодском санатории. Дело в том, что Ильич боялся – во Франции Арманд могут арестовать, тем более что так уже было в 1918 году. Революционерка по поручению Ленина во главе миссии Красного креста оказалась на французской территории, где её и задержали. В ответ вождь пригрозил «расстрелять» всю французскую миссию Красного креста в Москве, после чего французские власти освободили Арманд.

В 1920 году до Кисловодска Арманд так и не добралась. По пути в поезде она заразилась холерой и 24 сентября скончалась в Нальчике.

Смерть Инессы Фёдоровны отрицательно сказалась на Ильиче. Александра Коллонтай в своём дневнике потом писала, что это трагическое событие «приблизило кончину Ленина, который болезненно переживал уход любимой женщины».

Советский революционер пережил Арманд на четыре года. Всё это время он не забывал о могиле «дорогого друга»: приказывал высаживать цветы, установил надгробие. А о детях Инессы позаботилась Надежда Константиновна.