Тайна золотой статуи Сталина: какие сокровища спрятаны в подвалах МГУ

Главное здание МГУ имени Ломоносова – величественный памятник эпохи сталинской реконструкции Москвы. Первая столичная высотка овеяна множеством легенд. Одна из них гласит, что где-то в подвалах университета захоронена гигантская золотая статуя Иосифа Сталина. Так ли это?

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Сталин из немецкого золота

Здание Московского государственного университета на Воробьёвых горах увенчано золотистым шпилем с пятиконечной звездой, обрамлённой колосьями. Эта архитектурная деталь 240-метрового здания смотрится настолько привычно, что иные варианты внешнего вида МГУ даже трудно вообразить.

Между тем, студенты любят рассказывать историю о том, что наверху здания первоначально планировалось установить статую Иосифа Сталина. По самой распространённой версии, монумент высотой пять-семь метров был отлит из чистого трофейного золота, якобы захваченного в ставке Гитлера. Впрочем, встречаются утверждения, что скульптура вождя была полая внутри, позолоченная, а то и вовсе бронзовая. До установки статую Сталина хранили в одном из подвальных помещений МГУ. Когда в марте 1953 года «отец народов» умер, то на совещании руководства статую решили не устанавливать, а замуровать её в том самом подвале. Вместо неё здание украсил шпиль.

Иногда эта легенда смешивается с другими байками об МГУ. Статую считают частью холодильной установки, которая якобы уже 69 лет замораживает землю под университетом, чтобы высотка не обвалилась. В книге «Ситуация постфольклора: городские тексты и практики» приводится версия о том, что золотая статуя Сталина «плавает в бассейне с жидким азотом».

История шпиля МГУ

Рассказы об огромной статуе имели под собой основания. В книге архитектора Вячеслава Олтаржевского «Строительство высотных зданий в Москве» (1953 год) модель главного здания венчает скульптура человека. Это своеобразный «остаток» первоначального проекта 1949 года, по которому на вершину действительно собирались водрузить статую. Автором идеи считается архитектор Лев Руднев. Из его интервью 1949 года следует, что статую планировали установить на высоте 200 метров. Сама изваянная фигура должна была иметь «рост» 35-40 метров.

Однако тогда предполагалось, что навершием университета будет вовсе не Сталин, а Ленин – Руднев назвал его «гениальным создателем Советского государства». Вариант с Иосифом Сталиным, предложенный в одном из эскизов, предположительно, был отвергнут самим вождём. Главное здание МГУ по макетам 1949 года напоминало нереализованный довоенный проект Дворца Советов, который венчала 100-метровая статуя Ленина. Впрочем, архитекторы рассматривали и другие варианты – известны эскизы, на которых МГУ украшен фигурой рабочего или статуей Михаила Ломоносова.

Почему же в итоге был выбран шпиль со звездой? Здесь сказалось пристрастие Иосифа Сталина к данной архитектурной детали. В книге Николая Кружкова «Высотки сталинской Москвы» приводится история, связанная со строительством не МГУ, а другого здания – сегодняшнего МИДа на Смоленской площади.

«Сталин, проезжая на свою ближнюю дачу мимо строившегося здания на Смоленской, очень интересовался строительством, не выходя, впрочем, из автомобиля, – рассказывает Кружков. – Как-то, когда здание уже начало приобретать контуры нью-йоркских зданий 1910-1920 годов, он вдруг сказал: «Вижу шпил».



Вероятно, Сталин «перенёс» на здание впечатление от только что виденной им кремлёвской башни. По указанию вождя это решение архитекторы избрали и для остальных высоток. В случае МГУ шпиль выглядел куда более пропорционально, чем статуя. Здание сохраняло собственную архитектурную ценность, а не превращалось в «пьедестал» для сравнительно небольшого монумента.

Так была ли статуя?

Но статуя Сталина в МГУ всё-таки была. Правда, установить её планировалось не на вершине здания, а прямо перед ним. Работа скульптора Евгения Вучетича была сделана не из золота, а из... гипса. По сведениям Романа Янковского, автора книги «Высотка номер один», летом 1953 года перед главным входом установили постамент, на который «примерили» модель будущей скульптуры. Сохранилась её фотография. Но политический климат в стране мало-помалу менялся, и отливку 15-метрового памятника к моменту открытия здания МГУ в августе 1953 года до конца не довели.

Что стало с незаконченным монументом, точно неизвестно. Замуровать его под зданием было довольно сложно, так как подвалы МГУ были закончены в 1951 году. Да и «переводить» впустую металл (пусть даже бронзу) не стоило. Возможно, скульптуру отдали на переплавку – именно так поступили со многими памятниками Сталину в период правления Хрущёва. Внутри главного здания университета имелось несколько изображений «отца народов», но и они исчезли после событий XX съезда. Единственным «отголоском» архитектурных поисков архитекторов МГУ остался памятник Михаилу Ломоносову, который стоит в сквере.